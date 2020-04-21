Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В РФ подтверждено 5 642 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и распространению коронавируса.

У 2 567 человек не было клинических проявлений. COVID-19 зафиксировали в 78 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 3 083. В Московской области – 718 новых зараженных, в Санкт-Петербурге – 127, в Нижегородской области – 101, в Свердловской области – 84, в Тульской области – 75, в Башкортостане – 74.

В Красноярском крае зафиксировали 64 случая, в Ростовской области – 54, в Татарстане – 50, в Ингушетии – 46, в Краснодарском крае – 44, в Ярославской области и Алтайском крае – по 43, в Ленинградской и Оренбургской областях – по 42.

В Дагестане обнаружили 40 новых случаев заболевания, в Чечне – 39, в Тюменской области выявили 36 зараженных, в Мурманской области – 35, в Мордовии – 34, в Тверской области – 33, в Северной Осетии – 32. В Воронежской области выявили 31 новый случай, в Калужской области – 30.

Еще 29 новых случаев выявили в Брянской области, в Хабаровском крае вирус обнаружили у 28 человек, в Рязанской области – у 27, в Удмуртии и в Саратовской области – у 26 в каждом регионе. В Орловской и Волгоградской областях заболели по 23 человека.

В Курской области, Ставропольском и Пермском крае вирус обнаружили у 22 пациентов в каждом регионе, во Владимирской области и Еврейской АО – у 21. Еще по 20 новых случаев выявлено в Липецкой области и Республике Марий Эл.

В Смоленской и Кировской областях, а также в Карачево-Черкесии заболели по 19 человек. На один меньше случай – 18 – выявлено в республике Кабардино-Балкарская. В республике Коми выявлено 16 человек с коронавирусом, еще 15 – в Пензенской области, в Челябинской области – 14, Тамбовской области – 13 и Костромской – 11.

По 10 случаев зафиксировали в Белгородской, Ивановской областях, в Бурятии и Республике Чувашия. В Ханты-Мансийском АО выявлено 9 новых случаев, еще по 8 новых заболевших выявили в республиках Адыгея, Хакасия и Самарской области, по 7 – в Волгоградской области, в Забайкалье, Приморске и в Камчатском крае.

В Калининградской, Новгородской, Псковской, Кемеровской областях и в Ямало-Ненецком АО заболели по 6 человек. В Омской области зафиксировано 5 новых случаев. Еще по четыре случая подтверждено в Архангельской, Томской областях, в Алтае и Якутии, по 3 – в Карелии, Иркутской и Новосибирской областях, по 2 – в Курганской и Магаданской областях. И еще по 1 случаю выявлено в Крыму, Севастополе и в Астраханской области.

Всего в 85 регионах России зарегистрировано 52 763 случая коронавирусной инфекции. Это на 12% больше, чем днем ранее. За прошедшие сутки выписали 427 человек. За весь период выздоровели 3 873 пациента.

За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.

29 марта мэр города ввел ограничения на передвижения по городу с целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции.

Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра.

