В Минздраве прокомментировали обязательную самоизоляцию москвичей с ОРВИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико одобрил изоляцию и контроль людей с симптомами ОРВИ. По его словам, они могут быть опасны для людей из группы риска.
"Это очень правильная и необходимая мера, потому что под маской ОРВИ может скрываться COVID-19. Как мы знаем сейчас, бессимптомных форм вируса где-то 55%, а малосимптомных – 80%. Поэтому их нужно самоизолировать, провести лабораторные исследования, подтверждающие или исключающие COVID-19", – заявил Брико в беседе с Москвой 24.
По его словам, такие же ограничения должны действовать и по отношению к людям, больным пневмонией.
С 22 апреля начнут отслеживать геолокацию москвичей с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.
Для них будет действовать режим самоизоляции на дому, аналогичный применяемому для граждан с COVID-19: запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.
Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.
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