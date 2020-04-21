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Москва 24

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Общество

18:17

В Минздраве прокомментировали обязательную самоизоляцию москвичей с ОРВИ

общество медицина эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико одобрил изоляцию и контроль людей с симптомами ОРВИ. По его словам, они могут быть опасны для людей из группы риска.

"Это очень правильная и необходимая мера, потому что под маской ОРВИ может скрываться COVID-19. Как мы знаем сейчас, бессимптомных форм вируса где-то 55%, а малосимптомных – 80%. Поэтому их нужно самоизолировать, провести лабораторные исследования, подтверждающие или исключающие COVID-19", – заявил Брико в беседе с Москвой 24.

По его словам, такие же ограничения должны действовать и по отношению к людям, больным пневмонией.

Больные пневмониями и ОРВИ должны контролироваться и тестироваться на наличие коронавируса с проведением потом соответствующих мер по изоляции и самоизоляции. Ведь такие люди могут стать источниками вируса для лиц с хроническими заболеваниями, лиц пожилого возраста, для которых встреча с возбудителем чревата даже угрозой жизни.
Николай Брико
главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ

С 22 апреля начнут отслеживать геолокацию москвичей с подозрением на наличие новой коронавирусной инфекции, а также граждан с проявлениями ОРВИ и других острых респираторных заболеваний.

Для них будет действовать режим самоизоляции на дому, аналогичный применяемому для граждан с COVID-19: запрещено выходить за покупками, выносить мусор и выгуливать питомцев.

Отслеживать соблюдение карантина людьми с ОРВИ в Москве будут с помощью приложения "Социальный мониторинг" и с применением системы видеонаблюдения.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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