Жители Московского региона стали чаще заказывать доставку сим-карт

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В столице оператор мобильной связи Tele2 зафиксировал рост числа заказов сим-карт с доставкой на дом в период самоизоляции на 175%. Кроме того, стало вдвое больше заявок на перенос номера в сеть Tele2.

Повышенный спрос на доставку сим-карт через интернет-магазин наблюдается с середины марта, объяснил коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Жуковский. По его словам, тогда горожане переходили на удаленный режим работы. И обеспечение безопасности рабочего места и скоростного интернета стало для них приоритетной задачей.

Заказ нового номера можно оформить онлайн в интернет-магазине компании. Курьер бесплатно привезет сим-карту домой, а абоненту будут доступны простая саморегистрация или бумажный договор.

Новым способом доставки заказов из интернет-магазина Tele2 стал сервис "Яндекс.Такси". При этом в московском регионе оператор предлагает клиентам также воспользоваться бесконтактной доставкой.