В Минобрнауки прогнозируют рост требований к преподавателям вузов после коронавируса

17:36
Фото: портал мэра и правительства Москвы
После завершения пандемии коронавируса требования к преподавателям высших учебных заведений возрастут, заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В ходе онлайн-встречи с директором Института общественных стратегий Московской школы управления "Сколково" Андреем Волковым он объяснил, что будут нужны компетенции, связанные с умением работать в цифровой среде. По мнению Фалькова, от этого зависит качество высшего образования.
"Если до ситуации с коронавирусом можно было себя успокаивать чем-то – например тем, что я хороший лектор, – то сейчас стало понятно: если ты не можешь организовать коллективную работу с помощью онлайн-сервисов, то это уже критично", – цитирует его Агентство "Москва".
Министр считает, что из-за ситуации с коронавирусом студенты стали играть более активную роль в жизни вузов. Он полагает, что они лучше готовы к существованию в мире и готовы хорошо формулировать запросы.
"Стало понятно, что будущее образование и то образование, которое было до коронавируса, – это две большие разницы, разные сущности. Новое образование будет более смешанным, в нем будет больше цифровых технологий, онлайн-формата", – заключил Фальков.
Эксперты Института прогрессивного образования предложили ввести в педвузах страны дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению. Они высказались за организацию курсов повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей, а для будущих студентов – за внедрение дисциплин по дистанционной работе.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова поддержала инициативу. Она согласилась, что нынешняя ситуация требует компьютерной грамотности.
Но ее не стоит ставить во главу угла, добавила Тутова. Кроме того, парламентарий подчеркнула, что классическое образование не планируют заменять дистанционным.
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