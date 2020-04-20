Студентов педагогических вузов предлагают обучать работе в режиме онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Эксперты Института прогрессивного образования предложили инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению, передает RT.

Специалисты считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей, а для будущих студентов внедрить дополнительные дисциплины по дистанционной работе в связи со сложившимися событиями в мире.

В институте считают, что для студентов было бы оптимально внедрить такие дисциплины, как "Методика дистанционного преподавания", "Компьютеризация современного урока" и "Геймификация для учителя".

По их словам, переход на дистанционный режим показал, что к онлайн-обучению готовы не все ученики и преподаватели, поэтому повышение квалификации и уроки по дистанционной работе помогут свыкнуться и освоить такой режим работы.

"Полагаем, что озвученные предложения могут послужить стимулом для разработки единой методологии наращивания цифровых компетенций российской школой, адресованной как действующему кадровому составу отрасли, так и будущим педагогам", – заявили специалисты.

Ранее в Госдуме предложили создать в России "цифровые классы" для преподавателей информатики, чтобы учителя смогли освоить свою квалификацию и модернизировали методику преподавания.

