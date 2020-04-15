Роспотребнадзор дал советы по безопасной организации онлайн-учебы

09:15
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для учащихся на дистанционном обучении, сообщает "Вечерняя Москва".
Учебное место специалисты рекомендовали организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 сантиметров.
В ведомстве также посоветовали во время учебы в домашней обстановке уделить время на разминку между занятиями и не забывать про упражнения для снятия мышечного напряжения и гимнастику для глаз.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в целом родители в условиях самоизоляции должны обеспечить ребенку занятия, которые бы минимизировали его нахождение за компьютером, помимо учебного процесса. Сотрудники пояснили, что это могут быть настольные игры, чтение, рисование и творчество.
"В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников", – заключили в ведомстве.
Ранее директор Федерального института образования РАНХиГС Максим Дулинов заявил, что для школьников на дистанционном обучении более подходящими являются уроки по 15 минут.
По словам Дулинова, учителя должны сначала давать необходимый практический материал, а потом назначать практические задания. Кроме того, необходимо принимать во внимание санитарные требования по времени нахождения за компьютером.
Свыше 50 тысяч учителей в городе продолжает работать в дистанционном формате. Педагоги для удаленных занятий с учениками пользуются различными цифровыми платформами.
Для учебы используются "Московская электронная школа", "Российская электронная школа", "Мои достижения" и другие сервисы. Полученные знания школьники закрепляют при помощи практических заданий. Домашние задания ученики выполняют в виде онлайн-тестов.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: