Роспотребнадзор дал советы по безопасной организации онлайн-учебы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Роспотребнадзор дал советы по правильной организации рабочего места для учащихся на дистанционном обучении, сообщает "Вечерняя Москва".

Учебное место специалисты рекомендовали организовать с левосторонним освещением, а монитор оборудовать таким образом, чтобы расстояние от лица до экрана не превышало 70 сантиметров.

В ведомстве также посоветовали во время учебы в домашней обстановке уделить время на разминку между занятиями и не забывать про упражнения для снятия мышечного напряжения и гимнастику для глаз.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в целом родители в условиях самоизоляции должны обеспечить ребенку занятия, которые бы минимизировали его нахождение за компьютером, помимо учебного процесса. Сотрудники пояснили, что это могут быть настольные игры, чтение, рисование и творчество.

"В период карантинных мероприятий, когда дети вынуждены учиться удаленно и больше времени проводить дома в сидячем положении за компьютером, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов для профилактики заболеваний органов зрения, нарушения осанки и сколиоза у школьников", – заключили в ведомстве.

Ранее директор Федерального института образования РАНХиГС Максим Дулинов заявил, что для школьников на дистанционном обучении более подходящими являются уроки по 15 минут.

По словам Дулинова, учителя должны сначала давать необходимый практический материал, а потом назначать практические задания. Кроме того, необходимо принимать во внимание санитарные требования по времени нахождения за компьютером.

Свыше 50 тысяч учителей в городе продолжает работать в дистанционном формате. Педагоги для удаленных занятий с учениками пользуются различными цифровыми платформами.

Для учебы используются "Московская электронная школа", "Российская электронная школа", "Мои достижения" и другие сервисы. Полученные знания школьники закрепляют при помощи практических заданий. Домашние задания ученики выполняют в виде онлайн-тестов.

