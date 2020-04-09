Учителям физкультуры и музыки предложили проявить фантазию во время онлайн-уроков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Учителям физкультуры и музыки рекомендовали проявить фантазию при организации дистанционного обучения школьников, сообщил замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко во время трансляции в TikTok.

Он отметил, что каждой школе и региональным министерствам даны рекомендации пересмотреть учебные планы, и то, что сейчас невозможно сделать, следует перенести на другое время.

"К примеру, если говорить о физкультуре, то по одному виду спорта можно организовать дистанционные занятия, а по другому, например, очень сложно. Так же и в музыке – какие-то элементы передать можно, какие-то нельзя", – отметил Глушко.

По его словам, образовательные программы необходимо реализовывать качественно, несмотря на ситуацию с коронавирусом. Замминистра также предостерег от "имитации онлайн-обучения".

Ранее врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что учебный год для учеников 9–11 классов должен закончиться 5 июня. По его словам, в стране уже есть регионы, которые завершают учебный год с 1-го по 8-й класс.

Что касается 9–11 классов, учебный год для них закончится в тех рамках, которые определили в ведомстве, то есть 5 июня. 8 июня пройдет ЕГЭ.