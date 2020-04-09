Учебный год для 9–11 классов закончится 5 июня

16:50
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Учебный год для учеников 9–11 классов должен закончиться 5 июня, сообщил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, в стране уже есть регионы, которые завершают учебный год с 1-го по 8-й класс. Что касается 9–11 классов, учебный год для них закончится в тех рамках, которые определили в ведомстве, то есть 5 июня. 8 же июня пройдет ЕГЭ.
При этом, в каком формате будет продолжаться обучение – очном или дистанционном – зависит от региона.
"Скорее всего, в каких-то регионах ребята выйдут в школы, а где-то в дистанционном форме. Мы наращиваем серьезные усилия в плане дистанционного образования. 14 апреля будут подготовлены рекомендации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Все усилия будут направлены на то, чтобы оказать серьезную поддержку учителям и ученикам, которые готовятся к проведению выпускных экзаменов", – цитирует Музаева Агентство "Москва".
Ранее сообщалось, что основной госэкзамен в этом году девятиклассники будут сдавать только по обязательным предметам.
Основные сроки ЕГЭ перенесли на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.
Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что их могут перенести на 2–4 недели в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.
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