ОГЭ в этом году будут сдавать только по обязательным предметам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Основной госэкзамен в этом году девятиклассники будут сдавать только по обязательным предметам, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Сдавать предметы по выбору школьникам не придется.

Также Музаев рассказал, что федеральные власти в принципе не рассматривают вопрос отмены единых государственных экзаменов в этом году, однако, по его словам, могут корректироваться сроки их проведения.

Не рассматривается также вопрос о дистанционной сдаче ЕГЭ, поскольку технологически система к этому не готова.

Он подчеркнул, что это абсолютная позиция Рособрнадзора, которую также разделяют Минпросвщения, Минобрнауки, директора школ и ректоры вузов.

Ранее сообщалось, что ЕГЭ начнется 8 июня. Учебный год для 11-классников могут продлить до этой даты. Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин предлагал отменить ЕГЭ в 2020 году. Он объяснил, что госэкзамен уже отсрочен чуть больше чем на две недели. Однако на фоне пандемии коронавируса "ситуация может не завершиться к началу мая".

Основные сроки ЕГЭ перенесли на 8 июня, ОГЭ – на 9 июня. Рособрнадзор продлил сроки перерегистрации участников досрочного периода на основной до 8 апреля. Дополнительный период ожидается с 4 по 22 сентября.

Вступительные экзамены в вузы тоже отложат. Глава Минобрнауки Валерий Фальков уточнил, что их могут перенести на 2–4 недели в зависимости от сроков сдачи ЕГЭ.