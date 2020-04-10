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Общество

09:31

Ученые рассказали, какая музыка нужна для успешной сдачи экзаменов

общество образование

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Исследователи из Национального научного фонда США и университета Бейлора узнали, что прослушивание классической музыки помогает в сдаче экзаменов. Ученые провели эксперимент среди 50 студентов, передает "Мир 24".

Возрастная группа, за которой наблюдали эксперты, варьировалась от 18 до 33 лет.

Стало известно, что накануне экзамена учащимся включали фрагменты из первой части "Лунной сонаты" Людвига ван Бетховена, "Весну" из цикла Антонио Вивальди "Времена года" и "Ноктюрн ми-бемоль мажор" Фридерика Шопена.

Далее специалисты наблюдали за состоянием сна участников эксперимента с помощью компьютера и электродов. Часть студентов в течение фазы глубокого сна на 15 минут слушала классическую музыку.

Остальным участникам эксперимента ничего не включали.

Итоги эксперимента продемонстрировали, что слушатели вальса и сонаты сдали экзамен лучше на 18%.

Ранее сообщалось, что российские школьники и студенты начинают дистанционное обучение.

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