В Минпросвещения допустили, что школьникам нужно будет учиться летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Перед министерством просвещения России стоит задача, направленная на окончание учебного года в установленные сроки. Однако на продолжительность учебы может повлиять ситуация с коронавирусом, заявил ТАСС замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Не исключается, что учеба будет продолжаться летом. "Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции", – сообщил он.

Кроме того, Глушко напомнил, что развитие ситуации зависит от того, как россияне соблюдают предписанные нормы.

"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий", – подчеркнули в Минпросвещения.

В России сейчас зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.

Ранее стало известно, что российским вузам рекомендовали возобновить дистанционную учебу. Учреждения ушли на каникулы на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.