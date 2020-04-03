В Минпросвещения допустили, что школьникам нужно будет учиться летом

12:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Перед министерством просвещения России стоит задача, направленная на окончание учебного года в установленные сроки. Однако на продолжительность учебы может повлиять ситуация с коронавирусом, заявил ТАСС замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.
Не исключается, что учеба будет продолжаться летом. "Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с продвижением вот этой инфекции", – сообщил он.
Кроме того, Глушко напомнил, что развитие ситуации зависит от того, как россияне соблюдают предписанные нормы.
"Мы стремимся сделать так, чтобы летом учиться не пришлось: ни в начале лета, ни раньше начать учебный год следующий", – подчеркнули в Минпросвещения.
В России сейчас зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписан 281 человек.
Ранее стало известно, что российским вузам рекомендовали возобновить дистанционную учебу. Учреждения ушли на каникулы на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
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