В Минпросвещения рекомендовали колледжам и техникумам принимать экзамены удаленно

17:11
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В министерстве просвещения РФ заявили, что учреждениям среднего профессионального образования в регионах рекомендуется провести экзамены в удаленном формате.
Кроме того, образовательным заведениям рекомендовали, чтобы учащиеся могли таким же образом защищать выпускные работы, передает Агентство "Москва".
"Минпросвещения России подготовило и направило в регионы методические рекомендации для организаций среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий", – говорится в пресс-службе ведомства. Отмечается, что рекомендации в первую очередь относятся к выпускникам техникумов и колледжей.
Руководству учреждений нужно организовать учебный процесс так, чтобы была возможность использовать дистанционные технологии, добавили в министерстве.
Сроки проведения итоговой аттестации могут быть установлены по завершении сложной ситуации в том случае, если обеспечение дистанционного формата не представляется возможным.
В России сейчас зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.
Согласно распоряжению Владимира Путина, нерабочие дни продлены по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Президент России добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.
Ранее в Минпросвещения допустили, что школьникам нужно будет учиться летом.
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