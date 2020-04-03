В Минпросвещения рекомендовали колледжам и техникумам принимать экзамены удаленно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве просвещения РФ заявили, что учреждениям среднего профессионального образования в регионах рекомендуется провести экзамены в удаленном формате.

Кроме того, образовательным заведениям рекомендовали, чтобы учащиеся могли таким же образом защищать выпускные работы, передает Агентство "Москва".

"Минпросвещения России подготовило и направило в регионы методические рекомендации для организаций среднего профессионального образования в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий", – говорится в пресс-службе ведомства. Отмечается, что рекомендации в первую очередь относятся к выпускникам техникумов и колледжей.

Руководству учреждений нужно организовать учебный процесс так, чтобы была возможность использовать дистанционные технологии, добавили в министерстве.

Сроки проведения итоговой аттестации могут быть установлены по завершении сложной ситуации в том случае, если обеспечение дистанционного формата не представляется возможным.

В России сейчас зарегистрировано 4 149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах РФ. За сутки выздоровели 46 человек, 28 из них – в Москве. Итого из больниц выписали 281 человека.

Согласно распоряжению Владимира Путина, нерабочие дни продлены по 30 апреля включительно с сохранением заработной платы. Президент России добавил, что если обстановка в стране улучшится, то нерабочие дни могут сократить.

Ранее в Минпросвещения допустили, что школьникам нужно будет учиться летом.