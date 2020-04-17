Студенты смогут подать документы для поступления в вуз онлайн

15:03
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Абитуриенты смогут подать все документы для поступления в вуз дистанционно. Соответствующий приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова опубликован на сайте Минобрнауки.
Уточняется, что в этом году поступающим нужно подать заявление о приеме с приложением необходимых документов с помощью электронной информационной системы вуза.
Сделать это поможет специальный сервис "Поступление в вуз онлайн".
Ранее стало известно, что министерство из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы. В 2020 году абитуриенты могут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, вторая – 24 августа.
Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020-го до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.
Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.
В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.
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