Студенты смогут подать документы для поступления в вуз онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Абитуриенты смогут подать все документы для поступления в вуз дистанционно. Соответствующий приказ министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова опубликован на сайте Минобрнауки.

Уточняется, что в этом году поступающим нужно подать заявление о приеме с приложением необходимых документов с помощью электронной информационной системы вуза.

Сделать это поможет специальный сервис "Поступление в вуз онлайн".

Ранее стало известно, что министерство из-за пандемии коронавируса сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы. В 2020 году абитуриенты могут подать документы на бюджетные места до 10 августа, первая волна зачисления пройдет 19 августа, вторая – 24 августа.

Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020-го до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.

Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.

В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.