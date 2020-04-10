Учебную программу старшеклассников не станут переносить на следующий год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Учебная программа для старшеклассников не должна переноситься на следующий год. Об этом рассказал заместитель министра просвещения России Виктор Басюк, передает ТАСС.

"Действительно, по некоторым предметам можно сегодня закончить обучение детей, но при этом материал четвертой четверти должен быть перенесен на следующий год", – объяснил замминистра.

По его словам, изменения не коснутся учащихся 9, 10 и 11 классов, им будет предоставляться учебный материал в полном объеме.

Недавно сообщалось, что учебный год для 9–11 классов закончится 5 июня.

Ранее стало известно, что выпускников школ освободили от весеннего призыва. Кроме того, ЕГЭ в этом году отменять не будут.