Большинство вузов решили провести летнюю сессию онлайн

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Большинство вузов приняли решение провести летнюю сессию онлайн, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, такое решение принято в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Также сообщается, что Минобрнауки РФ не планирует корректировать в сторону уменьшения госзадание научных институтов из-за пандемии, но при этом готово рассмотреть каждую ситуацию отдельно.

Врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что для вузов, чья аккредитация завершается в период с 15 марта 2020 до 1 января 2021 года, она будет автоматически продлена на год.

Что касается мер, предпринятых в школьном образовании, то для учеников 9-11 классов учебный год завершится 5 июня. Кроме того, учебная программа для них не будет переноситься на следующий год.

В отношении сдачи школьных экзаменов было принято решение, что ОГЭ будет организован лишь для сдачи обязательных предметов. ЕГЭ же планируют провести на стандартной основе, начав его с 8 июня.