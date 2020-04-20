В Госдуме поддержали идею обучать студентов педагогических вузов работе в онлайне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова поддержала идею ввести в педагогических вузах страны дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению, а также создать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.

"Современная ситуация требует компьютерной грамотности. Сейчас должен быть проведен серьезный анализ того дистанционного обучения, которое мы сейчас вынужденно даем. Скорее всего, он покажет, что у нас недостаточно грамотно все это обустроено и, наверное, не хватает компетенции учителей. Поэтому идея имеет место быть", – объяснила Тутова.





Лариса Тутова зампред комитета Госдумы по образованию и науке Но не стоит ставить ее во главу угла. Это как дополнительные компетенции, которые могут быть у учителей. Они должны быть заложены в те программы, которые есть в высших учебных заведениях. Это правильно.

Кроме того, Тутова подчеркнула, что классическое образование впоследствии не планируют заменить дистанционным.

"Я бы обратила внимание на то, что сейчас многие родители этим обеспокоены... Наверное, я бы эти опасения постаралась снять. Подменять одно другим нельзя, важно соблюсти эту тонкую грань. Просто к таким ситуациям, как нынешняя, в которой мы оказались, всегда нужно быть готовыми", – заключила парламентарий.

Ранее сообщалось, что эксперты Института прогрессивного образования предложили инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению.

Специалисты считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей, а для будущих студентов – внедрить дополнительные дисциплины по дистанционной работе в связи со сложившимися событиями в мире.

В институте считают, что для студентов было бы оптимально внедрить такие дисциплины, как "Методика дистанционного преподавания", "Компьютеризация современного урока" и "Геймификация для учителя".

По словам экспертов, переход на дистанционный режим показал, что к онлайн-обучению готовы не все ученики и преподаватели, поэтому повышение квалификации и уроки по дистанционной работе помогут свыкнуться и освоить такой режим работы.



Соболева Илона