В Госдуме поддержали идею обучать студентов педагогических вузов работе в онлайне

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова поддержала идею ввести в педагогических вузах страны дополнительную подготовку будущих учителей к дистанционному обучению, а также создать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей. Об этом она заявила в беседе с Москвой 24.
"Современная ситуация требует компьютерной грамотности. Сейчас должен быть проведен серьезный анализ того дистанционного обучения, которое мы сейчас вынужденно даем. Скорее всего, он покажет, что у нас недостаточно грамотно все это обустроено и, наверное, не хватает компетенции учителей. Поэтому идея имеет место быть", – объяснила Тутова.
Кроме того, Тутова подчеркнула, что классическое образование впоследствии не планируют заменить дистанционным.
"Я бы обратила внимание на то, что сейчас многие родители этим обеспокоены... Наверное, я бы эти опасения постаралась снять. Подменять одно другим нельзя, важно соблюсти эту тонкую грань. Просто к таким ситуациям, как нынешняя, в которой мы оказались, всегда нужно быть готовыми", – заключила парламентарий.
Ранее сообщалось, что эксперты Института прогрессивного образования предложили инициировать введение в педагогических вузах страны дополнительной подготовки будущих учителей к дистанционному обучению.
Специалисты считают необходимым организовать курсы повышения квалификации по онлайн-преподаванию для действующих преподавателей, а для будущих студентов – внедрить дополнительные дисциплины по дистанционной работе в связи со сложившимися событиями в мире.
В институте считают, что для студентов было бы оптимально внедрить такие дисциплины, как "Методика дистанционного преподавания", "Компьютеризация современного урока" и "Геймификация для учителя".
По словам экспертов, переход на дистанционный режим показал, что к онлайн-обучению готовы не все ученики и преподаватели, поэтому повышение квалификации и уроки по дистанционной работе помогут свыкнуться и освоить такой режим работы.
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