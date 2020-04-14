Как проходят дистанционные уроки у московских школьников

Московские школы перешли на формат дистанционного обучения, чтобы время самоизоляции не сказалось на детском образовании. Учителя ведут уроки у себя из дома, а ученики слушают их с экранов компьютеров или ноутбуков. Для успешного урока нужно немного: гаджет и подключение к Сети, причем руководство школ помогает с получением всего необходимого. Рассказываем, как организован учебный процесс в условиях самоизоляции, а также как его оценивают родители столичных учеников.

Три вида образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Школьные занятия будут продолжать в режиме онлайн до окончания объявленного режима самоизоляции. "В соответствии с Федеральными государственными стандартами образовательная программа должна быть реализована в полном объеме", – сообщили Москве 24 в столичном департаменте образования.

С организацией удаленного обучения учеников школ в столице проблем не возникло. С учениками в формате онлайн работает более 50 тысяч столичных учителей. Педагоги могут проводить занятия из любой точки, где имеется подключение к интернету. Для этого, кстати, каждому учителю выдали служебный высокопроизводительный ноутбук.





департамент образования Москвы Учителя московских школ готовы и умеют пользоваться ресурсами для дистанционного обучения. Неслучайно в недавнем исследовании компьютерной и информационной грамотности они показали самые высокие результаты в мире.

В ведомстве добавили, что дистанционное обучение давно практикуется в московских школах.

Единственное весомое отличие от очных занятий заключается в том, что дети занимаются из дома. В остальном учебный процесс остается прежним. При этом педагоги могут использовать три различных формата дистанционного ведения уроков.

Дистанционный режим

Такой режим предполагает онлайн-занятия с педагогом. Для видеоконференций используются различные сервисы, например Zoom, Skype, Talky, Google Meet или "ВидеоМост". При этом учителя сами выбирают подходящую для себя платформу. Кроме того, во время уроков ученики выполняют физкультминутки и различные упражнения для глаз.

"Телешкола"

Это школьные уроки в прямом эфире телеканала "Мособр ТВ", которые показывают ежедневно по будням с 9:00 до 12:20. Учителя знакомят ребят с материалом и рассказывают, как и где можно применить новые знания.

Электронный формат

Этот режим можно комбинировать с другими форматами обучения. Он заключается в следующем: педагоги загружают в электронный дневник задания для учеников, которые ребята выполняют в режиме офлайн. После того как ребенок завершил работу, педагог ее проверяет и оценивает результаты. Выставленная оценка по предмету отображается в электронном дневнике.

Сегодня для организации дистанционного обучения школы могут использовать огромное количество цифровых ресурсов. Среди них сервис самоподготовки "Мои достижения", образовательная платформа "Российская электронная школа" (РЭШ), "Московская электронная школа" (МЭШ), которая уже несколько лет используется в образовательном процессе столичными школами.

Все эти онлайн-ресурсы бесплатны и находятся в открытом доступе для пользователей, а их полный перечень можно посмотреть на портале "Дистанционное и электронное обучение".

Там можно найти дополнительные развлекательные и познавательные занятия, организованные для учеников всех возрастов, а также дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.

"В школе помогли"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Для образования на дому достаточно электронного гаджета с широким экраном (планшет, ноутбук или компьютер) и подключения к Сети. Если подобной техники у семьи нет, столичные школы помогают с организацией учебного процесса.

"При отсутствии технической возможности подключения ученика к дистанционным урокам школа оказывает всестороннюю поддержку и индивидуально подходит к разрешению каждого такого случая. С учетом технических возможностей школы выдают ноутбуки или компьютеры семьям, которые в них нуждаются", – сообщили в департаменте образования.



Так произошло в семье Лидии Чудесновой. У нее трое детей – 4 года, 8 и 10 лет. Необходимой техники на всех не хватало.

"Занятия у детей проходят примерно в одно и то же время – с разницей в 5-10 минут начинаются уроки", – объяснила Лидия. Чтобы организовать полноценный процесс обучения для всех, включая девочку дошкольного возраста, для которой также ведутся удаленные занятия, Лидия обратилась за помощью. "Я в чате многодетных семей увидела, что можно попросить у школы устройства. В субботу вечером я написала учителю, в понедельник утром мне уже выдали три планшета с клавиатурой", – рассказала женщина.

Утро Лидии начинается с того, что она подключает к конференции каждого ребенка. А затем следит за самыми маленькими, чтобы они не нажали на ненужную кнопку и не покинули видеоконференцию. По ее словам, уроки у детей проходят практически в полноценном формате. "Не все уроки проходят именно в онлайн-формате, по некоторым предметам учителя иногда просто дают задания и потом проверяют", – объяснила мама троих детей.

При этом многие уроки проходят как в классе. "Дети в Zoom читают наизусть стихи по литературе, каждый по очереди", – рассказала Лидия. А учителя всегда находятся на связи с родителями и школьниками.





Лидия Чудеснова мать троих детей Моя дочь на один урок выучила вместо отрывка целое стихотворение. На уроке времени на это не хватило, поэтому мы записали видео и отправили учителю. На следующем уроке она отметила это при всех учениках.

Мама десятиклассницы Инна отметила, что в школе ее дочери ученики давно пользуются электронным форматом – для различных дополнительных занятий. "У нас учителя в этом плане продвинутые – с самого начала учебного года мы в интернете проходили различные практики, педагоги через сеть вели дополнительные кружки по математике и физике", – объяснила женщина.

Поэтому переход на удаленное образование никого, по ее словам, не шокировал. "Моя дочь изначально спокойно через телефон занималась. Потом мы решили попросить у школы ноутбук – чтобы было удобнее. И нам его быстро выдали", – рассказала Инна.

По словам женщины, большой разницы между удаленной учебой и занятиями в классе ее дочь не заметила. "Разве что скучно без общения", – добавила Инна.

Организация рабочего места

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Однако наличие гаджетов – это не единственное, что необходимо для успешной учебы. Создание подходящей обстановки – один из важнейших шагов к успешному образованию школьников на дому.

О правилах по созданию подходящего учебного пространства рассказали в Роспотребнадзоре.



"Малоподвижное положение за партой или рабочим столом отражается на функционировании многих систем организма школьника, особенно сердечно-сосудистой и дыхательной. При длительном сидении дыхание становится менее глубоким, обмен веществ понижается, происходит застой крови в нижних конечностях, что ведет к снижению работоспособности всего организма, и особенно мозга: снижается внимание, ослабляется память, нарушается координация движений, увеличивается время мыслительных операций", – говорится в справке Роспотребнадзора.

Для организации деятельности ребенка на дому в первую очередь стоит озаботиться созданием подходящего рабочего уголка. Сидеть с ноутбуком на диване или в кровати нельзя – в таком положении учениками просто не будет восприниматься информация.

Нужен стол. Желательно расположить его у окна – чтобы уроки проходили при естественном освещении. При этом в Роспотребнадзоре советуют дополнительно установить и настольную лампу: чтобы не мешали тени, ее нужно поставить на столе слева для ребенка-правши, для ребенка-левши – справа.

Монитор компьютера или ноутбук должен находиться прямо перед глазами ученика, чтобы ребенку не приходилось поворачиваться к нему. Экран техники расположите на расстоянии 60-70 сантиметров от глаз. Также позаботьтесь, чтобы учебники стояли в специальной подставке и на расстоянии вытянутой руки от лица – это снимает нагрузку на шейный отдел ребенка и предотвратит развитие близорукости.

Чтобы избежать нарушения осанки, рабочие стол и стул должны быть ученику по размеру – не слишком большие и не слишком маленькие. Также родителям необходимо следить за правильной позой ребенка во время работы:

ребенок сидит глубоко на стуле, ровно держит корпус и голову;

ноги согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираются на пол;

руки свободно лежат на столе;

между грудью ребенка и столом расстояние, равное ширине его ладони;

расстояние от глаз до книги или тетради равняется длине предплечья от локтя до конца пальцев.

Психологическая модель обучения в школе

Специалисты отмечают, что такая посадка позволит также снизить утомляемость. Однако для полноценной работы необходимо, как и в школе, делать перерывы между занятиями. При этом из-за низкой подвижности дома паузы стоит потратить на упражнения для тела и для глаз.

Правда, не стоит ожидать от детей блестящей продуктивности при обучении на дому. Следовать карантинному режиму им будет еще сложнее, чем взрослым. Как минимум потому, что для детей отсутствие походов в школу напрямую ассоциируется с каникулами, то есть с отдыхом. "Падение продуктивности будет естественным, поэтому не стоит сильно ругать детей за медлительность в обучении", – уверяет психолог Михаил Хорс. Поэтому подросткам сейчас крайне важны помощь и внимание родителей.

Психолог Павел Жавнеров посоветовал взрослым поддерживать привычный режим дня у школьников, чтобы они смогли уделять достаточно внимания образованию во время карантинных каникул.





Павел Жавнеров психолог Важно, чтобы биоритмы ребенка не сбивались. Это нужно для того, чтобы, когда школьные занятия возобновятся, он был вовлечен, не терял способности воспринимать и обрабатывать новый материал. Главный совет – сохранять режим. Если родители в будни просыпались в 7 утра и отправляли детей в школу, так стоит поступать и на карантине. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна и отдыха.

Жавнеров настаивает: пускать ситуацию на самотек не стоит. "Здесь нужно стараться создать именно некую модель обучения в школе с теми же самыми правилами, распорядками", – заключил психолог.

Жесткие меры По данным на 14 апреля, количество заболевших коронавирусом в России По данным на 14 апреля, количество заболевших коронавирусом в России превысило 21 тысячу человек. При этом число жертв эпидемии по всей стране достигло 170. Наиболее сильный удар пришелся на Москву. Из общего количества инфицированных на Москву приходится более 13 тысяч человек. При этом, по словам мэра Москвы, пик заболеваемости в столице еще даже не наступал. С целью предотвратить масштабное распространение коронавирусной инфекции 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Горожанам разрешается покидать квартиры только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку. Кроме того, столичные жители должны держать социальную дистанцию на расстоянии не менее 1,5 метра. Также мэр столицы подписал указ о вводе ряда дополнительных запретов и ограничений с 13 по 19 апреля. С 15 апреля в столице заработают спецпропуска для передвижения по городу. Для того чтобы получить их, москвичам нужно пройти регистрацию на портале мэра и правительства города. Выдача разрешений началась 13 апреля. Ограничения из-за коронавируса в столице продлятся до 1 мая. Продлено временное закрытие ресторанов, кафе, столовых и иных заведений общепита. Граждане продолжат находиться на самоизоляции.



Режим самоизоляции стимулирует детское творчество

Анастасия Павелко, Наталья Чепрукова