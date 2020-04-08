Пранкеры против онлайн-уроков. Как сделать безопасной учебу на дому

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие образовательные учреждения перенесли свои занятия в виртуальное пространство. Однако уроки начали срывать пранкеры и тролли. Они подключаются к онлайн-конференциям российских школьников и студентов. "Шутники" оскорбляют педагогов, пишут матерные комментарии в чате и отправляют непристойные картинки. Разбираемся, как защитить детей от троллинга в Сети.



Опасные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В образовательных учреждениях за рубежом вмешательство посторонних людей в учебные видеоконференции уже стало привычным делом. Так, одна из школ в Норвегии решила прекратить онлайн-уроки из-за того, что к трансляции в приложение Whereby подключился мужчина, который разделся перед детьми и начал с ними общаться. Как выяснилось позднее, злоумышленник вручную подобрал адрес.

Тролли освоили и другой сервис видеоконференций – Zoom. К слову сказать, не только они, но и блогеры, в числе которых популярный американский бьюти-гуру Джеймс Чарльз: в своем Twitter он написал, что не против посетить онлайн-занятия. Однако большая часть "шутников" не останавливается на простом подключении к конференции. Они занимаются зумбомбингом.



Учитывая масштаб и серьезность проблемы, американские власти, в частности федеральная прокуратура штата Мичиган, признали, что зумбомбинг является не шуткой, а нарушением закона. Отмечается, что взломщикам конференций "могут быть предъявлены обвинения в связи с совершением федерального преступления". Наказание для злоумышленников будут определять индивидуально, то есть с учетом того, каким образом человек подключился к конференции и как себя вел.

Вместе с тем мода на зумбомбинг уже добралась и до России, где сервисом Zoom также пользуются многие школы. На YouTube можно найти ролики с дистанционными уроками, в которые вмешиваются нежелательные гости. Они оскорбляют педагогов, отправляют в чат непристойные сообщения и даже изображают нацистские жесты – это лишь малая часть того, что происходит в онлайн-конференциях российских школьников.



Доступ к трансляциям злоумышленники иногда получают от самих учеников. Школьники в соцсетях или на различных форумах публикуют ради шутки свои данные для входа. Особо "талантливые" тролли объединяются и делятся друг с другом похищенными логинами и паролями от трансляций, призывая к атакам. "Дайте конфу, куда набегаем"; "Внимание, скидывайте свои конфы"; "Умные люди ставят пароли, тупые оставляют комнаты открытыми", – пишут они на анонимном форуме "Двач".



"Весь класс был в шоке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жертвами зумбомбинга стали ученики одной из школ в Звенигороде. На занятие по биологии, которое вела учительница Юлия Логунова, заглянули "шутники" и начали оставлять непристойные записи.

"Это был наш самый первый урок 27 марта, мы только начали пользоваться площадкой Zoom и толком ничего о ней не знали. По своей глупости не стали делать пароль на вход, который рассылается родителям и учащимся, поэтому зайти мог любой", – рассказала она Москве 24.





Юлия Логунова учитель биологии После того как к нам зашли и начали писать гадости на экране, была как раз его открытая демонстрация, все ребята возмутились. В конечном итоге мы просто прекратили вести конференцию, выключили урок.

По словам педагога, после этой истории она сразу установила пароль и разослала его классным руководителям учеников. "Теперь зайти могут только учащиеся нашей школы. Больше в течение уже всей недели дистанционного обучения такого не повторялось", – добавила она.

Об атаке троллей Москве 24 также рассказал Никита – девятиклассник из Санкт-Петербурга. "Однажды из-за таких гостей у нас сорвался урок. Все участники конференции видят проделки злоумышленника. Некоторые смеются, а некоторым неприятно", – сказал он.



Никита школьник Больше всего запомнилось, когда включили непристойный видеоматериал на весь экран. Весь класс был в шоке. У учителей тоже шок и гнев. Учитель просто перенес занятие на другое время.

По словам школьника, система защиты у приложения хромает. "Я давал совет учителям о том, как уберечь чат. Проблема в том, что организаторы различных конференций оставляют ссылки на трансляции в соцсети. В поиске можно вбить zoom.us и спокойно найти рандомную конференцию. Так делает большинство троллей", – заключил Никита.



Поможет собственное приложение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" Любовь Духанина в беседе с Москвой 24 рассказала, что школы самостоятельно выбирают, какую онлайн-платформу будут использовать для обучения. Однако, по словам парламентария, пользователи неоднократно сообщали о недостаточной безопасности видеоконференций в Zoom.

"Воспользовавшись ошибкой, злоумышленник может взять под контроль онлайн-конференцию, перехватить управление экраном, заменить сообщения и удалить участников конференции", – объяснила она.





Любовь Духанина зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке В расписании онлайн-уроков и классных часов на сайте школы могут вывешиваться незащищенные ссылки, ведущие непосредственно в виртуальную комнату, в которой учитель занимается с классом.

Чтобы защититься от нападок злоумышленников, Духанина дала следующие рекомендации педагогам.



Кроме того, депутат напомнила, что действия злоумышленников, проникающих в школьные чаты, могут расцениваться как хулиганство, наказание за которое предусмотрено Административным кодексом.

"Так, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. За публичные оскорбления штрафы еще выше. К сожалению, не все нарушители спокойствия это понимают", – сказала она.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов не только раскритиковал действия "шутников", но также не поддержал идею использовать приложение Zoom для проведения онлайн-уроков. Об этом парламентарий заявил в беседе с Москвой 24.





Виталий Милонов депутат Госдумы Нужно создать свою собственную платформу и использовать не только в период пандемии, но и вообще. Детям, которые находятся на длительном карантине или заболели, неделями приходится сидеть дома. Им тоже будет полезно пользоваться интерактивными площадками для получения образовательных услуг.

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что обязательно выступит с инициативой по поводу разработки отечественного приложения.

"Кризис – возможность для разработки собственных площадок. Нужно попросить наших программистов, чтобы предложили такую платформу. Она может быть самоокупаема за счет дополнительных сервисов", – заключил он.





Из-за пандемии коронавируса московских школьников перевели на дистанционное обучение с 21 марта. Вслед за столицей на домашний режим перешли и ученики из регионов. Уроки для детей организуют при помощи разных платформ, в числе которых Skype и Zoom. Вместе с тем в Госдуме предложили в текущем году отказаться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако позднее министр просвещения Сергей Кравцов заявил , что аттестацию отменять не будут. Экзамены начнутся 8 июня.



Соболева Илона, Ефимова Мария