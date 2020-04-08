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Общество

8 апреля, 17:01

Пранкеры против онлайн-уроков. Как сделать безопасной учебу на дому

общество безопасность эксклюзив

Из-за распространения коронавирусной инфекции многие образовательные учреждения перенесли свои занятия в виртуальное пространство. Однако уроки начали срывать пранкеры и тролли. Они подключаются к онлайн-конференциям российских школьников и студентов. "Шутники" оскорбляют педагогов, пишут матерные комментарии в чате и отправляют непристойные картинки. Разбираемся, как защитить детей от троллинга в Сети.

Опасные занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В образовательных учреждениях за рубежом вмешательство посторонних людей в учебные видеоконференции уже стало привычным делом. Так, одна из школ в Норвегии решила прекратить онлайн-уроки из-за того, что к трансляции в приложение Whereby подключился мужчина, который разделся перед детьми и начал с ними общаться. Как выяснилось позднее, злоумышленник вручную подобрал адрес.

Тролли освоили и другой сервис видеоконференций – Zoom. К слову сказать, не только они, но и блогеры, в числе которых популярный американский бьюти-гуру Джеймс Чарльз: в своем Twitter он написал, что не против посетить онлайн-занятия. Однако большая часть "шутников" не останавливается на простом подключении к конференции. Они занимаются зумбомбингом.

Учитывая масштаб и серьезность проблемы, американские власти, в частности федеральная прокуратура штата Мичиган, признали, что зумбомбинг является не шуткой, а нарушением закона. Отмечается, что взломщикам конференций "могут быть предъявлены обвинения в связи с совершением федерального преступления". Наказание для злоумышленников будут определять индивидуально, то есть с учетом того, каким образом человек подключился к конференции и как себя вел.

Вместе с тем мода на зумбомбинг уже добралась и до России, где сервисом Zoom также пользуются многие школы. На YouTube можно найти ролики с дистанционными уроками, в которые вмешиваются нежелательные гости. Они оскорбляют педагогов, отправляют в чат непристойные сообщения и даже изображают нацистские жесты – это лишь малая часть того, что происходит в онлайн-конференциях российских школьников.

Доступ к трансляциям злоумышленники иногда получают от самих учеников. Школьники в соцсетях или на различных форумах публикуют ради шутки свои данные для входа. Особо "талантливые" тролли объединяются и делятся друг с другом похищенными логинами и паролями от трансляций, призывая к атакам. "Дайте конфу, куда набегаем"; "Внимание, скидывайте свои конфы"; "Умные люди ставят пароли, тупые оставляют комнаты открытыми", – пишут они на анонимном форуме "Двач".

"Весь класс был в шоке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жертвами зумбомбинга стали ученики одной из школ в Звенигороде. На занятие по биологии, которое вела учительница Юлия Логунова, заглянули "шутники" и начали оставлять непристойные записи.

"Это был наш самый первый урок 27 марта, мы только начали пользоваться площадкой Zoom и толком ничего о ней не знали. По своей глупости не стали делать пароль на вход, который рассылается родителям и учащимся, поэтому зайти мог любой", – рассказала она Москве 24.

После того как к нам зашли и начали писать гадости на экране, была как раз его открытая демонстрация, все ребята возмутились. В конечном итоге мы просто прекратили вести конференцию, выключили урок.
Юлия Логунова
учитель биологии

По словам педагога, после этой истории она сразу установила пароль и разослала его классным руководителям учеников. "Теперь зайти могут только учащиеся нашей школы. Больше в течение уже всей недели дистанционного обучения такого не повторялось", – добавила она.

Об атаке троллей Москве 24 также рассказал Никита – девятиклассник из Санкт-Петербурга. "Однажды из-за таких гостей у нас сорвался урок. Все участники конференции видят проделки злоумышленника. Некоторые смеются, а некоторым неприятно", – сказал он.

Больше всего запомнилось, когда включили непристойный видеоматериал на весь экран. Весь класс был в шоке. У учителей тоже шок и гнев. Учитель просто перенес занятие на другое время.
Никита
школьник

По словам школьника, система защиты у приложения хромает. "Я давал совет учителям о том, как уберечь чат. Проблема в том, что организаторы различных конференций оставляют ссылки на трансляции в соцсети. В поиске можно вбить zoom.us и спокойно найти рандомную конференцию. Так делает большинство троллей", – заключил Никита.

Поможет собственное приложение?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" Любовь Духанина в беседе с Москвой 24 рассказала, что школы самостоятельно выбирают, какую онлайн-платформу будут использовать для обучения. Однако, по словам парламентария, пользователи неоднократно сообщали о недостаточной безопасности видеоконференций в Zoom.

"Воспользовавшись ошибкой, злоумышленник может взять под контроль онлайн-конференцию, перехватить управление экраном, заменить сообщения и удалить участников конференции", – объяснила она.

В расписании онлайн-уроков и классных часов на сайте школы могут вывешиваться незащищенные ссылки, ведущие непосредственно в виртуальную комнату, в которой учитель занимается с классом.
Любовь Духанина
зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке

Чтобы защититься от нападок злоумышленников, Духанина дала следующие рекомендации педагогам.

Кроме того, депутат напомнила, что действия злоумышленников, проникающих в школьные чаты, могут расцениваться как хулиганство, наказание за которое предусмотрено Административным кодексом.

"Так, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей. За публичные оскорбления штрафы еще выше. К сожалению, не все нарушители спокойствия это понимают", – сказала она.

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов не только раскритиковал действия "шутников", но также не поддержал идею использовать приложение Zoom для проведения онлайн-уроков. Об этом парламентарий заявил в беседе с Москвой 24.

Нужно создать свою собственную платформу и использовать не только в период пандемии, но и вообще. Детям, которые находятся на длительном карантине или заболели, неделями приходится сидеть дома. Им тоже будет полезно пользоваться интерактивными площадками для получения образовательных услуг.
Виталий Милонов
депутат Госдумы

Кроме того, парламентарий подчеркнул, что обязательно выступит с инициативой по поводу разработки отечественного приложения.

"Кризис – возможность для разработки собственных площадок. Нужно попросить наших программистов, чтобы предложили такую платформу. Она может быть самоокупаема за счет дополнительных сервисов", – заключил он.

Из-за пандемии коронавируса московских школьников перевели на дистанционное обучение с 21 марта. Вслед за столицей на домашний режим перешли и ученики из регионов. Уроки для детей организуют при помощи разных платформ, в числе которых Skype и Zoom. Вместе с тем в Госдуме предложили в текущем году отказаться от проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ). Однако позднее министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что аттестацию отменять не будут. Экзамены начнутся 8 июня.

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