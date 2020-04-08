Роспотребнадзор дал советы по организации места школьника на дому

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Роспотребнадзор дал рекомендации по организации обучения школьника в домашних условиях.

Так, рабочее место следует расположить у окна для достаточного естественного освещения. При этом на столе необходима настольная лампа.

Если на столе установлен компьютер, то монитор должен находиться прямо перед глазами на расстоянии 60-70 сантиметров, говорится на сайте ведомства.

Книги желательно ставить на подставку на расстоянии вытянутой руки. Также во время учебных занятий необходимо сохранять правильную рабочую позу.

Она должна быть наименее утомительна: ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты, ступни опираться на пол, а предплечья свободно лежать на столе.

Важно, чтобы мебель соответствовала росту ребенка. Для профилактики переутомления через каждые 30-45 минут требуется проводитьгимнастику.

Согласно санитарным правилам занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки способствуют снятию утомления.

"Жизнь в большом городе": вынужденные каникулы

С 21 марта московские школьники перешли на режим дистанционного обучения в соответствии с дополнительными мерами, введенными мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Впоследствии их распространили на все регионы России. Удаленное усвоение знаний также ввели и в российских вузах.