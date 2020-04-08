Милонов заявил, что системе образования следует отказаться от приложения Zoom

Фото: ТАСС/Марат Абулхатин/фотослужба Госдумы РФ

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что российской системе образования следует отказаться от приложения Zoom. Об этом он сообщил Москве 24.

"Нужно было бы предусмотреть нашему министерству образования нормальную площадку для дистанционного обучения. Zoom – американское приложение, предназначенное для видеоконференций. Неправильно, что мы пользуемся американским приложением", – заявил депутат.

Милонов считает, что России нужно разработать собственную платформу, которой учащиеся и преподаватели могли бы пользоваться и после того, как разрешится ситуация с коронавирусом в стране. По его словам, особенно актуально это будет детям, которые неделями сидят дома из-за болезни.

"Кризис – возможность для разработки собственных площадок. Нужно попросить... наших программистов, чтобы предложили такую платформу. Она может быть самоокупаема за счет дополнительных сервисов", – подчеркнул Милонов.

С 21 марта московские школьники перешли на режим дистанционного обучения в соответствии с дополнительными мерами, введенными Сергеем Собяниным. Впоследствии их распространили на все регионы России.

Учеба в столичных образовательных учреждениях проходит с помощью всевозможных онлайн-платформ, онлайн-курсов и с использованием программ Zoom или Skype. Школы также публикуют уроки на интернет-платформе МЭШ.

