Родители должны помочь школьникам заниматься дома во время каникул – психолог

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Психолог Павел Жавнеров посоветовал родителям поддерживать привычный режим дня у школьников, чтобы они смогли продуктивно заниматься во время карантинных каникул. Об этом он рассказал Москве 24.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что российские школы уйдут на каникулы с 23 марта до 12 апреля включительно. Меры связаны с предотвращением распространения коронавируса в России.

"Важно, чтобы ребенок не терял режим, чтобы его биоритмы не сбивались. Это нужно для того, чтобы, когда школьные занятия возобновятся, он был вовлечен, не терял способность воспринимать и обрабатывать новый материал", – объяснил психолог.

А в этом лучше всех школьнику смогут помочь только родители. Психолог настаивает: пускать ситуацию на самотек не стоит.





Павел Жавнеров психолог Главный совет – сохранять режим. Если родители в будни просыпались в 7 утра и отправляли детей в школу, так стоит поступать и на карантине. Кроме того, необходимо соблюдать режим сна и отдыха.

"Здесь нужно стараться создать именно некую модель обучения в школе с теми же самыми правилами, распорядками. Составьте учебный план и придерживайтесь его", – добавил психолог.

О темах и уроках для удаленного обучения проконсультироваться можно с учителями. По словам министра Кравцова, сами школы продолжат свою работу. Также отмечается, что досрочную сдачу ЕГЭ перенесут на июнь.

В качестве других мер по профилактике распространения коронавируса с 18 марта до 1 мая в Россию недоступен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. В Москве ввели новые ограничения. В частности, нельзя проводить любые досуговые мероприятия с числом участников более 50 человек единовременно. Закрываются столичные театры, музеи, выставки, кинотеатры и другие развлекательные учреждения. Часть ресторанов переходят в режим доставки еды.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 147 больных коронавирусом, из них 86 – в Москве. 5 человек уже выписали из больницы.