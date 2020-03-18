Ибупрофен, кортизон или парацетамол? Что поможет в борьбе с коронавирусом

В министерстве здравоохранения Франции заявили, что при заражении коронавирусом категорически запрещено употреблять ряд противовоспалительных препаратов, так как они могут только ухудшить состояние больного. Разбираемся с российскими специалистами, действительно ли такие лекарства способны вызвать осложнения и в каких случаях необходимо принимать парацетамол.



Опасные лекарства?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил на своей странице в Twitter, что прием ряда противовоспалительных средств вроде ибупрофена или кортизона может стать фактором, обостряющим инфекцию. "Если у вас жар, принимайте парацетамол", – посоветовал он.

Однако некоторые российские специалисты не разделяют такое мнение. В частности, клинический вирусолог Георгий Викулов в диалоге с Москвой 24 рассказал, что на сегодняшний день нет исследований, подтверждающих это.

"Ибупрофен и парацетамол относятся к нестероидным противовоспалительным препаратам. Они разрешены в определенных дозировках как жаропонижающие средства, рекомендованы ВОЗ, ведущими профильными организациями как за рубежом, так и в России", – пояснил специалист.





Георгий Викулов клинический вирусолог В отношении COVID-19 нет исследований, результаты которых говорили бы о том, что нельзя применять ибупрофен и парацетамол.

Викулов добавил, что парацетамол и ибупрофен разрешены как при лечении детей, так и беременных женщин. "Когда требуется жаропонижающий эффект, ничего более эффективного, чем нестероидные противовоспалительные препараты, не существует", – полагает эксперт.

При этом вирусолог подтвердил негативные последствия для организма после применения кортизона. "Кортизон, глюкокортикостероиды и родственные кортизону вещества не рекомендуются, потому что они вызывают выраженное подавление иммунитета", – рассказывает Викулов.

По мнению специалиста, любые гормональные средства опасны при любых вирусных инфекциях. И COVID-19 не является исключением.

Когда и как можно принимать парацетамол?

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Сегодня люди часто злоупотребляет жаропонижающими и противовоспалительными средствами, потому что подобные лекарства активно рекламируются, полагают специалисты. При этом решение о применении таких препаратов и об их дозировке должен принимать лечащий врач, подчеркнул клинический вирусолог Георгий Викулов.





Георгий Викулов клинический вирусолог Парацетамол можно применять только по назначению врача. Если есть показания к применению, он порекомендует нестероидные противовоспалительные препараты с жаропонижающим или противовоспалительным действием – в зависимости от того, что требуется.

Профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Сергей Яковлев пояснил, что при ярко выраженной лихорадке (температура более 39 градусов) необходимо снижать температуру, особенно у детей. "Парацетамол в этом плане наиболее нейтральный, безопасный, поэтому он будет оптимален", – считает Яковлев. Однако он также подчеркнул, что назначать лекарство должен врач.

Антибиотики как профилактика коронавируса?

Профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Сергей Яковлев рассказал, что антибиотики используются как средство борьбы с бактериальной пневмонией. Но если пневмония вызвана вирусами, в том числе коронавирусом, то антибиотики здесь бесполезны.





Сергей Яковлев профессор кафедры госпитальной терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Антибиотики не действуют на вирус. И в качестве профилактики данного коронавируса не надо принимать никакие лекарства, они бессмысленны.

Помимо этого, Яковлев напомнил, что любое лекарство может иметь побочный эффект. Начиная с аллергических реакций и заканчивая поражениями печени, почек и других органов. Поэтому не следует злоупотреблять самолечением. Главное – помнить о гигиене рук и соблюдать рекомендации Минздрава и Роспотребнадзора по профилактике коронавируса.

Вирусолог Георгий Викулов также добавил, что антибиотики должны назначаться только медиками после обследования и консультации. "Продажа антибиотиков в аптеке без назначения врача является нарушением федеральной программы противодействия распространению антибиотикорезистентности в РФ до 2030 года", – подчеркнул специалист. Тем более если употреблять антибиотики по поводу и без, то в момент, когда такое лекарство действительно понадобится, оно просто не будет работать.