Эндокринолог предупредил об опасности бесконтрольного приема витамина D3

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Доктор медицинских наук, врач высший категории, эндокринолог Анна Гончарова назвала в беседе с Москвой 24 рост спроса на витамин D3 хорошей тенденций, поскольку почти 92% населения России находится в дефиците или недостаточности витамина.

По мнению врача, люди все меньше стали проводить времени на солнце, тем самым организм не может вырабатывать столь необходимые ему вещества.

"В Москве, например, в минувшем декабре солнце светило всего всего 8 часов, и те мы провели в офисе, на работе, в транспорте, школах, институтах, дома", – рассказала Гончарова.

Эндокринолог отметила, что витамин D3 регулирует всасывание кальция, фосфорно-кальциевый обмен, улучшает плотность и силу волос, мышечную силу, блеск в глазах и даже настроение. По словам врача, самым ярким примером дефицита витамина является детский рахит.

"У взрослых это проявляется в виде истончения эмали зубов, уменьшения минеральной плотности костной ткани, депрессий, выпадения и истончения волос и в других проявлениях", – добавила врач.

Гончарова обращает внимание, что витамин D3, как и любой гормон, должен быть в организме в определенных количествах. "Среднее его значение – от 30 до 100 нг/мл, целевые значения – около 40 нг/мл для любого человека. Соответственно, уровень ниже 20 нг/мл расценивается как дефицит. От 20 до 30 нг/мл – как недостаточность. Расчет ежедневной дозы зависит от того, насколько у человека дефицит или недостаточность витамина", – объясняет врач.





Анна Гончарова доктор медицинских наук, врач высший категории, эндокринолог. Самостоятельно принимать его опасно – это чревато передозировкой или, наоборот, его недостаточностью. Должен быть четкий медицинский контроль по уровню витамина D в организме человека.

Анна Гончарова отметила, что передозировка витамином может привести к прогрессированию кальциноза аорты и других сосудов, кальцинозу сердца (так называемое панцирное сердце) и мочекаменной болезни. Врач советует перед тем, как принимать витамин D3, сдать анализ на его количество в организме. Она пояснила, что в случае профилактики анализ проводят раз в два месяца, при диспансеризации – два раза в год, а при лечении – через три недели от его начала.

Также, по словам врача, стоит учитывать, что витамин D3 имеет накопительное действие, поэтому не так важно, какой препарат применять, важно лишь изначальное количество витамина в организме человека. Гончарова добавила, что подобный анализ можно сделать в любой клинике.

"Это даст точную информацию, недостаточность это, дефицит или все в порядке, и необходимы только профилактические дозы", – заявила врач-эндокринолог.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на биологически активные добавки, в которых витамин D3 является основным активным веществом. Так, их продажи за последние пять лет выросли в 5 раз. 26% всех препаратов покупают в Москве, в Санкт-Петербурге – почти 8%. Далее в рейтинге находятся Подмосковье (7,51%), Краснодарский край (3,31%) и Новосибирская область (2,72%).

