Названы самые востребованные в России БАДы

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Россияне предпочитают употреблять биологически-активные добавки общего действия. К таким выводам пришли специалисты исследовательской компании DSM Group, сообщает News.ru.

На долю БАДов, оказывающих воздействие на весь организм в целом, приходится 30,8 % рынка по данному направлению. Речь идет о данных за 2019 год.

В топ-3 по популярности также вошли добавки, влияющие на пищеварительную и репродуктивную системы. Доля продаж в данном случае составляет 21,2 и 10,1 % соответственно. Эксперты также отметили повышенный интерес к БАДам для поддержки центральной нервной (10 %) и сердечно-сосудистой (4,5 %) систем.

Отдельные категории биологически активных добавок значительно выросли на фармацевтическом рынке. Так, исследование показало, что на 62,1 % увеличились продажи средств для иммунной системы, а на 49,3 % – продажи препаратов от костных заболеваний.

Ранее сообщалось, что зимой россияне чаще всего предпочитают употреблять шипучие таблетки, содержащие в составе поливитамины, комплексы из магния и витамина B6, а также другие витамины и БАДы широкого спектра действия. Данная тенденция вызвана недостатком солнца и стрессом от резких погодных изменений.

