Врач дала рекомендации тем, кому не хватает солнца

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Недостаток солнца может проявляться не только отсутствием настроения, но и в виде проблем с кожей и волосами, рассказала терапевт и диетолог Наталья Зубарева. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
По ее словам, специалисты часто диагностируют недостаточный уровень "солнечного" витамина D3, однако загар не компенсирует его дефицит.
Зубарева рассказала, что нужно сдать анализ 25-OH витамин D3, который позволит достоверно выявить его концентрацию. Кровь сдается утром натощак. За 3-4 дня до проведения исследования следует отказаться от приема витамина D3, если он уже принимается.
D3, холекальциферол, поступает в организм с едой или синтезируется под воздействием ультрафиолета на кожу, и D2, эргокальциферол, поступает только с едой. Витамин D содержится в грибах, яйцах, красной икре, говяжьей печени, соевом молоке, а также в рыбе.
Врач отметила, что необходимы прогулки в светлое время суток, даже когда на улице пасмурно. Необходима и нормализация режима. Ложиться спать лучше не позднее 23:00, а вставать в 6–7 утра. В течение дня нужно найти баланс между работой и отдыхом. Зубарева также посоветовала кофе или сладкое заменить бананом, авокадо или орехами.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что общий упадок настроения осенью и зимой связан не только с холодной погодой, но и с малым количеством солнечных дней. По этой причине люди испытывают дефицит света.
Частично заменить солнечный свет может искусственное освещение, лампы дают довольно близкий к естественному свету спектр. Оттенки свечения могут быть разными: насыщенными или бледно-желтыми, белыми или голубоватыми. Выбирать следует тот спектр, который является самым комфортным.
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