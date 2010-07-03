Эксперт рассказал, как компенсировать недостаток солнечного света

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Специальные лампы, имитирующие солнечный свет, помогут компенсировать недостаток солнца, возникающий в осенне-зимний период, сообщил руководитель Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врач-сомнолог Александр Калинкин.

"Сейчас уже созданы специальные лампы освещения, которые имитируют солнечный свет, и даже небольшой сеанс продолжительностью 30–40 минут с утра в значительной степени позволяет восстановить выработку мелатонина. Существует даже специальная рама оконная, которая тоже имитирует свет", – рассказал Калинкин ТАСС.

Он отметил, что при недостатке солнечного света нарушается выработка мелатонина, что является одной из причин сезонного аффективного расстройства, сезонной депрессии, снижения настроения, ухудшения качества сна и много другого.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее сообщил, что с точки зрения метеорологов ноябрь считается самым хмурым и "депрессивным" месяцем года. Он объяснил это тем, что в ноябре наблюдаются низкое атмосферное давление и активная циклоническая деятельность, образующая облака. По словам Вильфанда, длительное отсутствие солнца способствует развитию депрессивного настроения у людей.

Синоптик добавил, что ноябрь и первая половина декабря являются самыми облачными периодами. Для профилактики плохого настроения в это время Вильфанд посоветовал больше времени проводить с семьей и близкими, а также посещать культурные мероприятия.

Ранее специалисты Гидрометцентра отмечали, что грядущая зима может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Синоптики прогнозируют "розовую" или "вишневую" зиму в столице. Специалисты объясняют, что подобные цвета используют при составлении погодных карт. И чем сильнее аномалия, тем более яркий розовый цвет.

По прогнозам метеорологов, средняя температура в столичном регионе будет выше нормы примерно на четыре градуса. До этого самой теплой в городе была зима 1960–1961 годов. Тогда температура в среднем не превышала -2,8 градуса. Это почти на 5 градусов выше нормы.

