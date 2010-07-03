Осень этого года в Москве может стать самой теплой в столетии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осень этого года в Москве может стать самой теплой в этом столетии, сообщает портал "Метеоновости". Синоптики отметили, что за последние 70 лет в 23 случаях было аналогичное тепло в Москве.

"В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз. Последний раз – в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5...+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число, а осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только", – сказано в сообщении.

Также метеорологи сказали, что в ближайшее время в столице будет малооблачная погода. "За ближайшие трое-четверо суток в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена", – добавили синоптики.

За первую половину ноября средняя температура оказалась на четыре градуса выше многолетних значений.

Отмечается, что в Москве обычно за весь ноябрь солнце светит всего 32 часа, то есть где-то по часу в день. Синоптики передали, что причиной прежней пасмурности были атлантические циклоны, а к концу этой недели им на смену придет обширный антициклон. Его центр будет находиться над Поволжьем, Москва и Подмосковье оказались на его западной окраине.

"В ближайшие дни антициклон компенсирует москвичам солнечные дни, он установит малооблачную погоду без осадков, а с южными ветрами в центр России продолжит поступать теплый воздух", – заключили эксперты.

Температурный фон будет соответствовать золотой осени.

На выходных, 16 и 17 ноября, в атмосфере сохранится влияние антициклона, который будет обеспечивать москвичей комфортной для ноября погодой.

