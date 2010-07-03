Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:57

Осень этого года в Москве может стать самой теплой в столетии

общество погода

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Осень этого года в Москве может стать самой теплой в этом столетии, сообщает портал "Метеоновости". Синоптики отметили, что за последние 70 лет в 23 случаях было аналогичное тепло в Москве.

"В текущем тысячелетии теплая погода в период с 12 по 18 ноября отмечалась девять раз. Последний раз – в 2017 году, когда максимальная температура днем достигала +5...+6 градусов. Ноябрь 2019 года пополнит их число, а осень может оказаться самой теплой в этом столетии и не только", – сказано в сообщении.

Также метеорологи сказали, что в ближайшее время в столице будет малооблачная погода. "За ближайшие трое-четверо суток в Москве месячная норма по солнечному сиянию будет практически выполнена", – добавили синоптики.

За первую половину ноября средняя температура оказалась на четыре градуса выше многолетних значений.

Отмечается, что в Москве обычно за весь ноябрь солнце светит всего 32 часа, то есть где-то по часу в день. Синоптики передали, что причиной прежней пасмурности были атлантические циклоны, а к концу этой недели им на смену придет обширный антициклон. Его центр будет находиться над Поволжьем, Москва и Подмосковье оказались на его западной окраине.

"В ближайшие дни антициклон компенсирует москвичам солнечные дни, он установит малооблачную погоду без осадков, а с южными ветрами в центр России продолжит поступать теплый воздух", – заключили эксперты.

Температурный фон будет соответствовать золотой осени.

На выходных, 16 и 17 ноября, в атмосфере сохранится влияние антициклона, который будет обеспечивать москвичей комфортной для ноября погодой.

"Погода": какая погода ждет москвичей в ближайшее время

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика