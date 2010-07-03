Москвичам пообещали зимнее бабье лето

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Синоптики пообещали жителям центральных регионов России зимнее бабье лето. Нетипично теплая для поздней осени погода в столичном регионе сохранится до середины следующей недели.
"Виновником экстремального потепления стал субтропический антициклон. В ближайшие дни в Москве существенные осадки маловероятны. А дневная температура, словно в середине весны, +5...+7 градусов. И лишь в воскресенье станет немного прохладнее", – говорится на портале "Метеовести".
В середине следующей недели эксперты прогнозируют мощное арктическое вторжение. Температурный режим окажется на четыре градуса ниже нормы.
"В конце ноября – начале декабря температура в центре России войдет в рамки климата. Потом, впрочем, снова не исключено довольно серьезное потепление", – отметили синоптики.
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью Москве 24 дала прогноз погоды на зиму. По ее словам, в ближайшие месяцы не исключены частые оттепели с морозными периодами.
"Зима наступит немного позже. У нас по климату 10 ноября температура переходит в отрицательные среднесуточные значения. То есть это значит, что ночи более холодные, чем дни, и может уже происходить накопление снега, если он выпадает", – пояснила она.
Между тем регионы Западной Сибири утопают в снеге. Осадки туда принес циклон, идущий с севера европейской части страны. Коммунальные службы сибирских городов перешли на усиленный режим работы. В ближайшие дни сибирякам надо готовиться к температуре, которая будет ниже климатической нормы на 10 градусов.
В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах прогнозируют до -32 градусов. В Алтайском крае, Омской, Новосибирской и Кемеровской областях ожидаются двадцатиградусные морозы, а на севере Томской термометры покажут -28 градусов.
"Сибирский экспресс" домчал до Америки. Прозванный так журналистами мощный поток холодного воздуха принес настоящую зиму и на Средний Запад США. Такая погода в это время года в регионе большая редкость. Предупреждение о мощных снегопадах получили жители 16 штатов. По прогнозам, в некоторых из них толщина снежного покрова может достичь 50 сантиметров.
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