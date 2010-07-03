Синоптики предупредили о тумане в столичном регионе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Гидрометцентр России объявил желтый уровень погодной опасности из-за тумана во вторник вечером и в ночь на среду.
По информации метеослужбы, предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Москве и Подмосковье действует с 21:00 12 ноября до 09:00 13 ноября.
Синоптики прогнозируют, что в ночь на среду в столице будет от минус 1 до плюс 1 градуса, по области ожидается до минус 2 градусов. Атмосферное давление превысит норму и достигнет 758 миллиметров ртутного столба.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ранее рассказал, что восприятие погоды человеком зависит от трех элементов – от температуры на термометре, от влажности и от скорости ветра. По его словам, исследования того, как человек ощущает температуру на улице, проводились в разных странах.
Специалист подчеркнул, что температура на термометре и "по ощущениям" может разниться на 2–3 градуса, а может даже на 10–15 градусов. Однако она не всегда ощущается ниже, чем есть на самом деле.
По прогнозам синоптиков, со среды в столице осадков не ожидается, будет также облачная с прояснениями погода. Температура в дневные часы будет колебаться в пределах +4...+6 градусов. В ночное время она может опуститься до нулевой отметки. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду.
Как ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений.
"Погода": порывистый ветер ожидается в столице во вторник
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