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Москва 24

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Общество

13:10

Москвичам пообещали рекордно теплую зиму

общество погода эксклюзив

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Зима в Москве в нынешнем году будет очень теплая. Сезон войдет в пятерку, в тройку или и вовсе станет рекордным в истории метеонаблюдений. Об этом сайту Москва 24 рассказал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды "Фобос".

5 ноября на территории столицы зафиксировали рекордную для данного периода температуру – до плюс 11-13 градусов в Москве, до 9-14 градусов в Подмосковье. Предыдущее достижение было установлено в 1922 году, при этом аномалия тепла составляет 10-11 градусов.

Метеорологи указывают на то, что до 10 ноября не ожидается переходов температуры ниже нуля, что противоречит устойчивым климатическим правилам. В связи с этим не ожидается и снежного покрова. Аналогично синоптики прогнозируют сдвижку в наступлении зимы как минимум на две-три недели.

"По моим оценкам, и зима в этом году будет очень теплая. На моих картах то, что я вижу в долгосрочной перспективе до марта и до апреля, там особенно январь и февраль в цвете бордо – это означает, что превышение нормы будет доходить до 5 градусов с плюсом на средний показатель", – заявил Тишковец.

Ранее в Москве продлили желтый уровень опасности до 6 ноября. Ухудшение погодных условий связывают с сильным ветром.

В Москве может быть побит столетний температурный рекорд

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