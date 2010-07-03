Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

13:31

Главная / Новости /

Врач рассказала, как пережить резкие скачки атмосферного давления

Контрасты температур. Как пережить капризы погоды
общество эксклюзив

Фото: depositphotos/Wavebreakmedia

Падение атмосферного давления во вторник и среду может отрицательно сказаться не только на метеозависимых людях, но и на вполне здоровых, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В разговоре с Москвой 24 специалист дала рекомендации, как легче "пережить" капризы погоды.

"Дело в том, что любые контрасты температур сильно сказываются на здоровье человека. Спазмы сосудов приводят к обострению любых хронических сосудистых проблем, любых хронических воспалений. Вегето-сосудистая дистония в такую погоду проявляется даже у здоровых людей, которые нормально себя чувствуют", – объясняет врач-терапевт.

В такой период нужно уменьшить физическую нагрузку, одеваться теплее, не простывать, делать шейную гимнастику, чтобы улучшить циркуляцию крови. Это помогает организму бороться с такими погодными аномалиями.
Людмила Лапа
врач-терапевт

По словам специалиста, людям, которые уже знают о своих проблемах со здоровьем, следует своевременно принимать лекарства. Врач подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к доктору.

"Также следует пить больше воды и принимать успокоительное, назначенное специалистом, если вы страдаете от вегето-сосудистой дистонии", – уточняет Лапа.

Чтобы поднять себе настроение в такую погоду, следует пить крепкий сладкий чай. Обязательно. Любая сладость, тот же шоколад, не повредит. Рекомендую побольше ходить. Ходьба – самый лучший вид спорта.
Людмила Лапа
врач-терапевт


Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве во вторник и среду опустится ниже нормы.

Она составляет 748 миллиметров ртутного столба. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, отклонение составит 10–13 миллиметров. К 9:00 5 ноября давление уже достигло 736 миллиметров ртутного столба.

"Утро": потепление и дожди придут в столичный регион

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер.

Воздух в столице 5 ноября прогрелся до 10,6 градуса. Показатели побили рекорд 1922 года. Тогда температура достигла 10,3 градуса тепла. Нынешний рекорд зафиксировали на опорной метеостанции ВДНХ в 12:00, столбики термометров до конца дня еще могут прогреться.

До конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Несмотря на это, показатели будут превышать норму.

Читайте также


Соболева Илона

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика