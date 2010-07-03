Врач рассказала, как пережить резкие скачки атмосферного давления

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Падение атмосферного давления во вторник и среду может отрицательно сказаться не только на метеозависимых людях, но и на вполне здоровых, считает врач-терапевт Людмила Лапа. В разговоре с Москвой 24 специалист дала рекомендации, как легче "пережить" капризы погоды.

"Дело в том, что любые контрасты температур сильно сказываются на здоровье человека. Спазмы сосудов приводят к обострению любых хронических сосудистых проблем, любых хронических воспалений. Вегето-сосудистая дистония в такую погоду проявляется даже у здоровых людей, которые нормально себя чувствуют", – объясняет врач-терапевт.





Людмила Лапа врач-терапевт В такой период нужно уменьшить физическую нагрузку, одеваться теплее, не простывать, делать шейную гимнастику, чтобы улучшить циркуляцию крови. Это помогает организму бороться с такими погодными аномалиями.

По словам специалиста, людям, которые уже знают о своих проблемах со здоровьем, следует своевременно принимать лекарства. Врач подчеркнула, что не стоит заниматься самолечением, лучше обратиться к доктору.

"Также следует пить больше воды и принимать успокоительное, назначенное специалистом, если вы страдаете от вегето-сосудистой дистонии", – уточняет Лапа.





Людмила Лапа врач-терапевт Чтобы поднять себе настроение в такую погоду, следует пить крепкий сладкий чай. Обязательно. Любая сладость, тот же шоколад, не повредит. Рекомендую побольше ходить. Ходьба – самый лучший вид спорта.



Ранее сообщалось, что атмосферное давление в Москве во вторник и среду опустится ниже нормы.

Она составляет 748 миллиметров ртутного столба. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, отклонение составит 10–13 миллиметров. К 9:00 5 ноября давление уже достигло 736 миллиметров ртутного столба.

"Утро": потепление и дожди придут в столичный регион

Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, с 5 по 10 ноября в Москве будет тепло, но дождливо, возможен порывистый ветер.

Воздух в столице 5 ноября прогрелся до 10,6 градуса. Показатели побили рекорд 1922 года. Тогда температура достигла 10,3 градуса тепла. Нынешний рекорд зафиксировали на опорной метеостанции ВДНХ в 12:00, столбики термометров до конца дня еще могут прогреться.

До конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Несмотря на это, показатели будут превышать норму.



Соболева Илона