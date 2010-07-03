Метеоролог рассказал о погоде на наделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Теплая, но дождливая погода ожидает москвичей с 5 по 10 ноября. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. А сегодня, по словам метеоролога, столица побьет новый рекорд тепла – +11... +13 градусов Цельсия.

"Очень теплая ждет нас погода на этой неделе. Преимущественно облачная и довольно дождливая с порывистыми ветрами", – сказал Леус.



Михаил Леус ведущий специалист центра погоды "Фобос" В среду станет чуть-чуть прохладнее, на один-два градуса, не больше. Около +10... +12 градусов днем, ночью не холоднее +8... +10. По–прежнему облачно и ветрено, дожди. Причем в среду дожди местами будут сильные

По словам метеоролога, до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Так, в четверг воздух прогреется от +6 до +8 градусов.

"Примерно столько же и в пятницу. В субботу тоже. Но и это понижение температуры сохранит показания термометра заметно выше климатической нормы", – заключил Леус.

Ранее сообщалось, что рекордное потепление ждет москвичей во вторник, 5 ноября. Воздух прогреется до плюс 13 градусов.

Ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд. Установлен он был в 1922 году, то есть 97 лет назад – тогда воздух прогрелся до +10,3 градуса.

Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.

"Утро": в ближайшие пару дней Москву зальет дождями



Гидрометцентр России ранее из-за ветра продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября.

Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что аномальное потепление может негативно отразиться на здоровье. Он объяснил, что при смене погоды меняются и показатели атмосферного давления, на которое реагируют сосуды.



Соболева Илона