Метеоролог рассказал о погоде на наделю

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Теплая, но дождливая погода ожидает москвичей с 5 по 10 ноября. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. А сегодня, по словам метеоролога, столица побьет новый рекорд тепла – +11... +13 градусов Цельсия.
"Очень теплая ждет нас погода на этой неделе. Преимущественно облачная и довольно дождливая с порывистыми ветрами", – сказал Леус.
По словам метеоролога, до конца рабочей недели температура воздуха будет постепенно понижаться. Так, в четверг воздух прогреется от +6 до +8 градусов.
"Примерно столько же и в пятницу. В субботу тоже. Но и это понижение температуры сохранит показания термометра заметно выше климатической нормы", – заключил Леус.
Ранее сообщалось, что рекордное потепление ждет москвичей во вторник, 5 ноября. Воздух прогреется до плюс 13 градусов.
Ведущий специалист "Фобос" Евгений Тишковец, в свою очередь, рассказал, что вторник может побить почти столетний температурный рекорд. Установлен он был в 1922 году, то есть 97 лет назад – тогда воздух прогрелся до +10,3 градуса.
Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что существенно ниже нормы.
"Утро": в ближайшие пару дней Москву зальет дождями
Гидрометцентр России ранее из-за ветра продлил желтый уровень погодной опасности в столичном регионе до утра среды, 6 ноября.
Врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что аномальное потепление может негативно отразиться на здоровье. Он объяснил, что при смене погоды меняются и показатели атмосферного давления, на которое реагируют сосуды.
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