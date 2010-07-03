Синоптики пообещали москвичам субтропическое тепло

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Москву и на всю территорию Центральной России придет мощный поток субтропического тепла. Наступление метеорологической зимы в столичном регионе перенесется на вторую половину ноября.

"Показания термометров окажутся на 9-10 градусов выше положенного по многолетним наблюдениям в начале ноября. Температурный пик ожидается ко вторнику, 5 ноября, когда даже ночью будет не прохладнее +5…+10 градусов, а днем +8…+13 градусов", – говорится на портале "Метеовести".

При этом синоптики предупредили о желтом уровне погодной опасности в Москве и Московской области с субботы до вторника из-за усиления ветра.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится на сайте Гидрометцентра РФ. Предупреждение действует с 21:00 2 ноября до 21:00 4 ноября.

По прогнозам ведущего специалиста Центра погода "Фобос" Михаила Леуса, в ближайшие дни погода будет облачной.

"В воскресенье столичный регион окажется под влиянием активного атлантического циклона, причем Москва и окрестности будут находиться в его теплом секторе. Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки, на этот раз преимущественно в виде дождей, а температура воздуха будет повышаться", – рассказал телеканалу Москва 24 синоптик.

Ранее синоптики рассказали, что климатическая зима придет в Россию еще не скоро. Сейчас в стране наблюдается предзимье, которое длится с середины октября до 15-20 декабря. Средняя температура опустится ниже нуля только в самом конце осени.

