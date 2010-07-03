Гидрометцентр прогнозирует "розовую" зиму в России

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температуры зимой в России будут около и выше нормы. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр.
"В целом, да, зима ожидается нехолодной, температурный фон – около и выше нормы. Зима прогнозируется в таком цвете – даже боюсь слово произносить – розовом", – заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Он также заявил, что москвичам не стоит бояться зимней погоды в ближайшее время. Средняя температура в городе опустится ниже нуля только в самом конце осени.
Специалисты Гидрометцентра помимо традиционных четырех сезонов выделяют также такие периоды, как предзимье и предлетье. В данный момент, утверждают синоптики, в Москве наблюдается именно предзимье. Этот промежуточный сезон продержится до 15-20 декабря.
Температура воздуха в столице на предстоящей неделе будет варьироваться. В начале ноября на территории Москвы ожидаются плюсовые температуры, которые впоследствии сменятся более традиционными для этого месяца значениями.
По информации метеорологов, температура вернется в рамки климатических значений в субботу. Днем будет облачно, местами небольшие осадки. Воздух прогреется до 2 градусов, по области ожидается +3 градуса.
3 ноября синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь. В дневные часы температура воздуха составит от +2 до +4 градусов, по области – от 0 до +5. Ночью облачно с прояснениями, без осадков. Температура повысится до +7, по области – от +3 до +8 градусов.
В понедельник температура воздуха начнет повышаться на фоне средиземноморского воздуха. Днем будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Температура – от +7 до +9 градусов, по области – от +6 до +11. В ночные часы облачно с прояснениями, местами обещают небольшой дождь.
В связи с резким похолоданием на текущей неделе ЦОДД призвал москвичей отказаться от транспорта на летней резине, поскольку перепад температур привел к гололедице. Дороги города оперативно начали обрабатывать специальными противогололедными составами.
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