Улицы Москвы обработают противогололедными материалами

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Столичные улицы обработают противогололедными материалами 30 октября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Автомобильные дороги".

В ходе работ специалисты уделят повышенное внимание обработке особо опасных участков дорог. Речь идет о мостах, путепроводах, эстакадах, а также о крутых поворотах, остановках общественного транспорта, тротуарах и подходах к соцобъектам и метро.

"Согласно регламенту зимней уборки объектов дорожного хозяйства Москвы, в столице предусмотрено использование твердых и жидких противогололедных материалов на проезжей части, а также комбинированных – на тротуарах", – рассказали в пресс-службе.

В Центре организации дорожного движения советуют автомобилистам сменить резину. Специалисты отмечают, что при минусовых температурах летняя резина на машинах перестает обеспечивать хорошее сцепление с дорогой. Автомобилистов также призвали учитывать фактор манеры вождения в зимний период.

Представители ГИБДД ранее обратились к мотоциклистам с просьбой убрать свои транспортные средства до весны. Официальное закрытие мотосезона состоялось 13 октября.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. На сайте "Метеовести" уточняется, что арктическое вторжение в ближайшие дни продолжит набирать обороты. В среду-четверг оно достигнет своего пика.

