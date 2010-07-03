Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в Московском регионе начнет портиться со второй половины вторника сообщает Гидрометцентр России.

Днем ожидаются облачная погода, местами пройдут дождь и мокрый снег. Пик осадков прогнозируется после 21:00. Воздух прогреется до +4... +6 градусов.

В среду сохранятся небольшие осадки, местами возможна гололедица. Из-за усиления ветра, порывы которого могут достигать 15–17 метров в секунду, объявлен желтый уровень погодной опасности.

В ближайшую ночь в Москве ожидаются заморозки до -1, по области – до -2 градусов. В ночь на четверг и на пятницу температура опустится до -5, по области – до -8.

В четверг и пятницу ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, а также гололедица.

"Утро": влажность воздуха составит около 72% в столице во вторник



В Центре организации дорожного движения рекомендовали поменять резину. Однако в шиномонтажах можно простоять в очереди несколько часов, все расписано практически до конца недели.

Автоэксперт Вадим Мельников объяснил, почему со сменой резины затягивать не стоит. Летняя резина при температуре ниже 7 градусов по Цельсию теряет эластичность и не обеспечивает должного сцепления с дорогой. Поэтому ездить на ней небезопасно.