До 7 градусов тепла ожидается в столичном регионе 29 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Во вторник, 29 октября, в столичном регионе ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, говорится на портале "Метеоновости".

Как отмечается, Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферных фронтов небольшого циклона.

"Максимальная температура в Москве достигнет 5–7 градусов тепла, по области до плюс 7 градусов. Ветер юго-западный, западный 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 745 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%", – говорится в сообщении.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что уменьшается промежуток времени между периодами, когда температура переходит к устойчивым отрицательным и положительным значениям. Например, в Москве средние январские показатели повысились на два градуса. То же касается летних, но их изменения не настолько стремительны.