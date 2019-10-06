Плохо информированная девочка? Ожидает ли нас климатическая катастрофа

К выступлению шведской школьницы Греты Тунберг на саммите ООН можно относиться по-разному, но главная цель все же была достигнута: обсуждения климатических изменений нашей планеты вновь стали главной новостью. Пусть и ненадолго, но статьи климатологов стали печатать на главных страницах новостных сайтов, а не в "подвалах", как это было раньше. Мы вновь заговорили о защите окружающей среды, и это хорошо. Вот только не поздно ли? Что может ждать человечество в будущем – читайте в колонке нашего обозревателя Николая Гринько.

Недавно сотрудники аналитического центра Breakthrough: National Centre for Climate Restoration провели исследования, целью которых было уточнение данных о глобальном потеплении. Результаты, опубликованные учеными, произвели эффект разорвавшейся бомбы: по их данным, человечество может исчезнуть с лица Земли уже к 2050 году. Эксперты рекомендуют людям буквально бросить другие дела и направить все возможные средства и усилия на борьбу с загрязнением, а также на подготовку к катастрофе.

Общий смысл исследования таков: глобальное потепление развивается гораздо быстрее, чем предполагалось раньше. Все прогнозы климатологов основываются на неверных предпосылках. На самом деле ситуация с изменением климата намного хуже, чем принято считать.

По мнению ученых, основной причиной потепления являются выбросы углекислого газа в атмосферу. С каких бы трибун за скорейшее принятие мер ни выступали активисты и лидеры большинства технологических стран, на деле ничего не делается. В результате накопления углекислоты в атмосфере Земли, как утверждают авторы исследования, всего через три десятка лет средняя температура на планете повысится на три градуса.

На первый взгляд цифра кажется не слишком пугающей. Но на самом деле это не так. Результатом такого потепления станет полная потеря ледяных щитов Земли: арктические и антарктические льды окончательно растают. Это приведет к тому, что уровень мирового океана поднимется.

Несмотря на увеличившееся количество воды, оставшиеся континенты начнут страдать от засух и лесных пожаров. По подсчетам экологов, это довольно быстро приведет к уничтожению самого большого производителя кислорода на планете – джунглей бассейна реки Амазонки. Дым от пожаров понизит прозрачность атмосферы, а это приведет к усилению парникового эффекта и еще большему повышению температуры.

Дальнейшие выкладки ученых также не вселяют оптимизма. Согласно их прогнозам, больше половины населения Земли окажется в районах, непригодных для проживания: почти месяц в году в этих местах дневная температура будет превышать 50 градусов Цельсия. Сельское хозяйство здесь станет невозможным, пресная вода почти полностью исчезнет, и все это приведет к масштабной миграции – "климатические беженцы" из непригодных для жизни регионов хлынут в более прохладные.

Переселение таких масштабов не сможет пройти мирно. Ученые прогнозируют возникновение вооруженных конфликтов: борьбу за ресурсы и в конечном итоге ядерную войну. На все эти события исследователи отводят предельно короткий срок – 30 лет. Может случиться так, что к 2050 году на нашей планете уже не будет разумной жизни, да и от остальной биосферы останется совсем немного.

Конечно, ученых можно обвинить в том, что они искусственно нагнетают панику, выдавая в качестве прогноза самый пессимистичный вариант развития событий. Однако состояние дел постоянно напоминает нам о возможной катастрофе. Огромные территории все быстрее становятся пустынями. Лесные пожары уничтожают сложившиеся экосистемы. Коралловые рифы, не способные выжить в загрязненных и нагретых водах мирового океана, гибнут. Арктические льды стремительно тают.

По мнению авторов статьи, у всех нас есть не больше десяти лет, чтобы хоть как-то сгладить возможные последствия, дальше будет поздно. Мировое сообщество просто обязано перейти к системе экономики с нулевым выбросом углерода. Или хотя бы приблизиться к ней. Самое удивительное, что практически все страны согласны с необходимостью срочно что-то делать.

Однако по факту все руководствуются принципом "на наш век хватит". Как теперь выясняется, нашей планеты может и не хватить на этот самый век. Ученые не могут ошибаться.



Хотя…