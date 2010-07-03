Ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили в 150 млрд рублей в год

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Замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков оценил ущерб от таяния вечной мерзлоты в 150 миллиардов рублей. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По его словам, оттаивание почвы в первую очередь негативно скажется на инфраструктуре и строениях в Арктике. Крутиков добавил, что изучение вечной мерзлоты является одним из приоритетов государства.

"Проблему необходимо решать, поскольку ущерб растет с каждым годом", – подчеркнул он.

Ранее ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин заявил, что глобальное потепление привело к тому, что в некоторых российских городах начала таять многолетняя мерзлота. Речь идет о Воркуте, Чите, Салехарде, Петропавловске-Камчатском и Улан-Удэ.

Старший научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев уточнил, что при возведении инфраструктуры жилых комплексов вопроса глобального потепления просто не вставало.

Сейчас же наблюдаются всевозможные техногенные катастрофы – трещины, обрывы ЛЭП и трубопровода. Поскольку две трети территории РФ расположено в зоне вечной мерзлоты, эта проблема будет усугубляться, считают эксперты.

Согласно докладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата "Океан и криосфера в меняющемся климате", к концу текущего столетия многолетняя мерзлота может оттаять на 3–4 метра, и в зоне таяния окажутся Игарка, Якутск и Магадан.

