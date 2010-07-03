Названы самые безопасные страны в случае апокалипсиса

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Ученые выяснили, в каких странах можно пережить апокалипсис, вызванный мировой эпидемией, пишет портал Science Alert.

Профессор Университета Отаго Ник Уилсон не исключил, что развитие биотехнологий может запустить генетически спроектированную пандемию, которая будет угрожать существованию всего человечества.

В случае апокалиптической пандемии шансы выжить будут близки к нулю, подчеркнул ученый. Однако небольшая возможность спастись все-таки есть, если в момент катастрофы человек будет находиться в нужном месте. Самой безопасной локацией исследователь считает острова, естественным образом изолированные от внешнего мира и, как следствие, от смертоносной инфекции.

Ник Уилсон и его коллеги составили список из 20 стран, которые могли бы стать убежищем во время апокалипсиса. Первые строчки в нем заняли Австралия, Новая Зеландия и Исландия.

Ранее бразильские ученые-математики выяснили, кто сможет пережить зомби-апокалипсис. По их мнению, справиться с "живыми мертвецами" можно лишь там, где имеется такая крупная армия, как в Северной Корее.