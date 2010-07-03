Глобальное потепление пробудило опасную грибковую инфекцию

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Глобальное потепление ведет к возникновению на Земле супербактерий, которые способны поразить все больше людей. К такому выводу пришли ученые из университета Джона Хопкинса в США, сообщает "Мир 24".

Как напомнили специалисты, десять лет назад у 70-летней жительницы Японии впервые обнаружили опасный грибок Candida auris. Четыре года спустя заболевание, устойчивое к трем основным группам медикаментов, распространилось по миру и добралось даже до Великобритании.

В научной работе, посвященной "эпидемии" грибка, сотрудники университета Джона Хопкинса подчеркнули, что прежде грибковые заболевания встречались у людей нечасто, так как их возбудители плохо переносят температуру тела (+36,6). Однако в последние годы ситуация изменилась: опасные микроорганизмы начали адаптироваться к более теплому климату. "Глобальное потепление может привести к новым грибковым заболеваниям, о которых мы даже не знаем сейчас", – считают исследователи.

Как установили эксперты, новый тип грибка, который может вызвать смертельные инфекции кровотока, одновременно зафиксировали в Индии, Южной Америке и Африке. По словам ученых, здоровые люди обычно не поддаются этому заболеванию, однако дети, пожилые люди и пациенты с пониженным иммунитетом попадают в группу риска.

Согласно результатам исследования, умирают шесть из десяти пациентов, инфицированных Candida auris. При этом нерушимых доказательств, что их смерть связана именно с грибком, пока нет, признают специалисты. В такой ситуации эксперты призвали улучшить эпидемиологический контроль и не допустить распространения грибковых заболеваний.

Ранее ученые из Обернского университета в США заявили, что вырубка лесов может вызвать смертельные эпидемии. По словам экологов, после вырубки среда обитания животных становится фрагментированной, а связанные с ними паразиты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям. В результате их генетическое разнообразие увеличивается, как и вероятность возникновения такого штамма, который избежит воздействия иммунной системы хозяина-животного. Этот потенциал, предупредили ученые, служит естественным резервуаром для развития инфекционных заболеваний.