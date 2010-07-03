Вырубка лесов может вызвать смертельные эпидемии

Ученые из Обернского университета в США нашли связь между вырубкой лесов и возникновением опасных инфекционных заболеваний, пишут "Дни.ру".
По словам экологов, эпидемии возникают из-за так называемого эффекта коэволюции. Изолированные участки лесов играют роль своего рода "островов" для животных, пояснили исследователи. Тем же самым являются хозяева для паразитов, а те − для инфекционных патогенов, считают специалисты.
Таким образом, после вырубки леса среда обитания становится фрагментированной, а паразиты и инфекционные агенты начинают развиваться по независимым эволюционным траекториям. В результате их генетическое разнообразие увеличивается, как и вероятность возникновения такого штамма, который избежит воздействия иммунной системы хозяина-животного и сумеет повысить свой зоонозный потенциал.
Этот потенциал, заявили ученые, служит естественным резервуаром для развития инфекционных заболеваний болезни, которые могут быть переданы человеку от животного. Не меньшую опасность при распространении болезней представляют комары, клещи и другие кровососущие беспозвоночные, напомнили специалисты.
Ранее ученые составили список катастроф, способных привести к концу света. На первом месте оказалось глобальное потепление, которое может уничтожить человечество через 2136 лет.
Далее в списке следуют эпидемии смертельных заболеваний. Эксперты называют в их числе туберкулез, малярию, сезонный грипп, лихорадку Эбола, менингит, легочную и бубонную чуму, лихорадку Ласса, холеру, желтую лихорадку и вирус Марбург.
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