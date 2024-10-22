Адвокат Киркорова заявил, что проверка артиста на пропаганду ЛГБТ обречена на провал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обращение православных активистов из движения "Сорок сороков" к МВД с просьбой проверить певца Филиппа Киркорова на пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) среди детей из-за его фразы на шоу Димы Масленникова обречено на провал, считает адвокат артиста Александр Добровинский. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Люди видят и слышат то, что они хотят видеть и хотят слышать. <...> в любой картинке и в любом выражении, в любой фразе можно найти именно то, что ты хочешь найти", – заявил адвокат.

Ранее общественники отметили, что аудитория шоу Масленикова на 90% состоит из детей.

"Властям предлагаем уже убрать этого исполнителя со сцены и с экранов и не позориться в Год семьи, установленный президентом", – написали они в своем телеграм-канале.

В рамках шоу "Мафия" Киркоров произнес фразу "Котик, дай мне в ротик" в адрес другого блогера с гримом кота. Артист позже объяснил, что в его детстве это выражение было популярным.

Ранее суд Москвы частично удовлетворил иск Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства. С певицы взыскано около 280 тысяч рублей.

Суд признал порочащими сведения, распространенные Успенской, и обязал их опровергнуть. Соцсеть "ВКонтакте" и платформу "Дзен" также обязали удалить спорные видеоматериалы.

