Суд взыскал с Успенской по иску Киркорова около 280 тыс рублей

Фото: ТАСС/Юлия Морозова

Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск Филиппа Киркорова к певице Любови Успенской о защите чести и достоинства. С певицы взыскано около 280 тысяч рублей, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента.

Суд признал порочащими сведения, распространенные Успенской, и обязал их опровергнуть. Соцсеть "ВКонтакте" и платформу "Дзен" также обязали удалить спорные видеоматериалы.

Судебное решение не вступило в силу, представитель Успенской заявила о намерении обжаловать его.

Ранее Киркоров в интервью телеканалу МУЗ-ТВ назвал певицу попрошайкой. В ответ на это она направила досудебную претензию, а затем иск на 10 миллионов рублей моральной компенсации.

Суд вернул Успенской иск, который та подала против народного артиста. Как было указано в основании решения, данное дело неподсудно этому суду.

До этого Киркоров подал иск к певице на 10 миллионов рублей. По его словам, Успенская назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".