Суд вернул Любови Успенской иск к Филиппу Киркорову на 10 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Басманный районный суд Москвы вернул певице Любови Успенской иск, который та подала против народного артиста РФ Филиппа Киркорова на 10 миллионов рублей. Об этом передает "Газета.ру" со ссылкой на сайт московских судов.

Как указано в основании решения, данное дело неподсудно этому суду.

Ранее Киркоров в интервью телеканалу МУЗ-ТВ назвал Успенскую попрошайкой. В ответ на это певица направила в адрес Киркорова досудебную претензию, а затем иск на 10 миллионов рублей моральной компенсации. Согласно филологической экспертизе, артист своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь исполнительницы.

До этого Киркоров подал иск к Успенской на 10 миллионов рублей. По словам певца, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам".

