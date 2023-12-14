Адвокат Успенской рассказала о реакции артистки на иск Киркорова

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Информация об иске Филиппа Киркорова в отношении Любови Успенской для артистки малозначительна, сообщила телеканалу "360" адвокат Елена Сенина.

Она добавила, что ее подопечная восприняла информацию об этом иске с присущим ей чувством собственного достоинства. По словам представителя Успенской, сейчас у артистки другие приоритеты и много планов, в частности, скоро намечается ее юбилейный концерт.

Кроме того, Сенина добавила, что Успенская считает важным внести свой посильный вклад в помощь России в спецоперации. Певица записывает патриотические песни и "всей душой болеет за РФ". По словам личного адвоката артистки, именно это Успенская считает "важным и приоритетным".

Накануне сообщалось, что народный артист РФ Филипп Киркоров подал иск к певице Любови Успенской на 10 миллионов рублей.

Как считает Киркоров, Успенская сказала то, с чем нельзя мириться. По его словам, она назвала его женоненавистником, "хотя он 30 лет поет о женщинах и о любви к женщинам". Сторона защиты уже подготовила список фраз, которые будут озвучены в суде, пишет издание.

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