Суд утвердил штраф Шнурову за использование чужого фото SSJ100

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девятый арбитражный апелляционный суд утвердил лидеру группы "Ленинград" Сергею Шнурову штраф в размере 60 тысяч рублей за незаконное использование в клипе фотографии самолета SSJ100 фотографа Александра Попова. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что суд отклонил жалобу Шнурова на решение столичного арбитражного суда. Первая судебная инстанция частично удовлетворила иск Попова: он требовал взыскать с музыканта 1,2 миллиона рублей за нарушение авторских прав и 200 тысяч рублей – в качестве компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что Попов заметил свою фотографию самолета в клипе "Наша экономика", на использование которой согласия не давал. К музыкантам отправили претензию, после чего артисты опубликовали клип с заблюренной фотографией. Сторона истца продолжила требовать взыскание денег.

В суде представитель Шнурова счел компенсацию чрезмерной и попросил снизить ее до 40 тысяч рублей. При этом истец объяснил такую сумму длительностью нарушения, числом просмотров клипа и другими факторами.

В конечном счете суд постановил, что Шнуров должен выплатить по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений. Среди них – использование фото Попова в клипе, использование фото в качестве обложки песни на музыкальных сервисах и удаление без разрешения правообладателя сведений об авторском праве.



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