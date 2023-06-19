Шнуров получил иск за использование в клипе чужой фотографии самолета

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Фотограф Александр Попов требует взыскать с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 1,4 миллиона рублей за незаконное использование в клипе "Наша экономика" его фотографии самолета SSJ100. Арбитражный суд Москвы принял иск к рассмотрению, пишет РИА Новости.

В компании "Антипиратские технологии", которая представляет интересы истца, сообщили, что сначала пытались урегулировать спор в досудебном порядке, а именно направили претензию артистам, соблюдая требования законодательства.

"Они перезалили клип на YouTube с заблюренной фотографией Александра Попова, но даже в новой версии понятно, что использован его снимок", – рассказал основатель и генеральный директор "Антипиратских технологий" Александр Лаврентьев.

По его информации, Попова это не устроило и он подал иск в суд. В компании признались, что считают ситуацию необычной, так как медийные персоны редко нарушают авторские права. Если подобное случается, то у сторон получается решить конфликт, не доходя до суда.

"Антипиратские технологии" рассчитывают на справедливое решение суда, компенсация позволит оплатить услуги юристов и возместить материальные потери из-за нарушения авторских прав, отметили в издании.

В марте прошлого года Шнуров заявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI. По словам певца, он решил сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов.

До этого артист опубликовал новый клип "Входа нет", в котором санкции против России сравниваются с геноцидом. В песне Шнуров сравнил положение россиян с евреями в Берлине в 1940 году.

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