Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров опроверг информацию об отъезде из РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров в беседе с РБК опроверг информацию о своем отъезде из России.

"Могу ответить одним словом: "Не дождетесь". Я не собираюсь никуда уезжать из России", – заявил музыкант.

До этого в Сети появилась информация о том, что Шнуров находится на стадии оформления гражданства одного из европейских государств. Также сообщалось о наличии у исполнителя недвижимости в Израиле и Швейцарии.

Однако сам Шнуров в беседе с изданием сообщил, что не имеет недвижимости за рубежом. По его словам, он располагает жильем только в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что за сентябрьский концерт в столичных "Лужниках" Шнуров получил порядка 120 миллионов рублей. Размер гонорара подтвердил самы музыкант. Мероприятие посетили около 70 тысяч человек.



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