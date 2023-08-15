Суд взыскал со Шнурова 60 тыс рублей за использование в клипе чужой фотографии самолета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Арбитражный суд Москвы взыскал с лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова 60 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за незаконное использование в клипе фотографии самолета SSJ100. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск на Шнурова подал популяризатор жанра промышленного репортажа Александр Попов. По его версии, фотография самолета была использована в клипе "Наша экономика" без согласия автора. Он потребовал обязать выплатить Шнурова порядка 1,4 миллиона рублей.

После инцидента артисты опубликовали клип с заблюренной фотографией, но сторона истца продолжила настаивать на выплате средств.

В свою очередь, представитель Шнурова счел компенсацию чрезмерной и попросил суд снизить ее до 40 тысяч рублей. При этом истец заявил, что такая сумма объясняется длительностью нарушения, числом просмотров клипа и другими аспектами.

В результате суд постановил, что Шнуров должен выплатить по 20 тысяч рублей за каждое из трех нарушений: за использование фото Попова в клипе, за его использование в качестве обложки музыкального произведения на музыкальных сервисах и за удаление без разрешения правообладателя информации об авторском праве.

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